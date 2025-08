El PJ en Santa Fe no encuentra el rumbo: Internas que conllevan a la fractura

Las elecciones del pasado 29 de junio en el territorio santafesino reflejaron la desconexión: apenas el 52% del padrón concurrió a votar, y en Rosario la participación fue del 48%, la cifra más baja desde el regreso de la democracia.

Actualmente, el PJ está atrapado en una disputa por bancas y espacios. Sin un liderazgo claro y con la imposibilidad de dirimir diferencias en una PASO, como sucedió con la elección de convencionales, el partido amenaza una vez más a llegar a las urnas de octubre fragmentado.

El camino a octubre: Una interna que parece ya no interesar

Rossi cuenta con tres atributos: un alto nivel de conocimiento, un voto fidelizado por su cercanía con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y una trayectoria sólida en el Congreso. No obstante, carga con un techo bajo.

En tanto, Perotti, reapareció con fuerza dejando en claro que no aceptará una lista encabezada por el "Chivo". El exgobernador busca instalar a Mirabella, aunque sin candidaturas personales, pero sí con intención de marcar el rumbo.

Por su parte, Toniolli, no tiene intención de ser tercero de nadie. El diputado nacional se apoya en el Movimiento Evita, su banca actual, y su cercanía con el líder de Ciudad Futura, aunque su figura ni su historial electoral logran entusiasmar.

A ello se le suma un nuevo factor: la posibilidad de que Ciudad Futura, por medio de Monteverde, proponga a Caren Tepp, actual concejala, para encabezar la lista.

¿Qué sigue?

Con la necesidad de renovar tres lugares en la Cámara de Diputados de la Nación, uno de ellos del propio Toniolli, el peronismo santafesino se encuentra en la misma deriva de riña por cargos a espaldas de las necesidades de los que los deberían votar. A quienes no les ofrece ni nunca les ofreció nada interesante el proyecto liberal libertario, tampoco les atrae una oposición que no lee el momento histórico y se encierra en su propio microclima, en la discusión de nombres pero no de alternativas.

Reflejando lo que sucede en el PJ, las disputas no sólo quedan puertas adentro. La semana pasada, a través de la red social X, Gerardo Rico (importante dirigente del Evita) respondió a una publicación de Pedro Peretti sobre la posibilidad de que Tepp encabece la lista del frente peronista, en el cual develaba un supuesto pacto que no contemplaba a este nombre en el primer lugar (de la lista).

Un tuit del presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, pareció revelar que este impulso cuenta con el apoyo del grupo de intendentes de Santa Fe que se referencian en Pablo Corsalini (Pérez). Esto deja en evidencia que la interna, lejos de ser contenida, se expone a cielo abierto con prácticas propias del mileísmo que se busca combatir.

Más allá de quién encabece la lista, el trasfondo de la disputa sigue girando en torno a la ocupación de cargos más que al debate y a las propuestas necesarias. Mientras el gobierno nacional avanza con un modelo económico excluyente y se presenta la oportunidad para construir una oposición creíble, quienes deberían representarla siguen enfrascados en internas que poco tienen que ver con las urgencias e intereses de la ciudadanía.

