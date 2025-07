En el PJ de Santa Fe hay más dudas que certezas para desgastar a Javier Milei

La jornada se desarrolló en la zona del puerto de la capital provincial y contó con la participación de ex ministros, legisladores, concejales, equipos técnicos y militancia de las distintas regiones de la provincia. Estuvieron presentes, entre otros, Celia Arena, Sonia Martorano, Marcos Corach, Daniel Costamagna, Adriana Cantero, Florencia Marinaro y Juan Manuel Pusineri. También participaron Roberto Mirabella, Jorgelina Mudallel y Lisandro Cavatorta. La ausencia destacada fue la del exministro Walter Agosto, por compromisos en Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/celiaarena/status/1948471317730050101&partner=&hide_thread=false Más de 300 dirigentes de toda la provincia nos encontramos en Santa Fe para debatir el presente y establecer una mirada que exceda cualquier coyuntura electoral. Gran participación de la juventud y el territorio para, como dijo @omarperotti, ponerle futuro al presente. pic.twitter.com/LfwBR8LEzS — Celia Arena (@celiaarena) July 24, 2025

Dardos al Gobierno y advertencias al PJ

Durante su discurso, Perotti interpeló al peronismo santafesino con una autocrítica abierta y un llamado a construir una alternativa real frente al contexto nacional. En ese sentido, cuestionó el rumbo de la administración de Javier Milei, pero también alertó sobre el riesgo de especular con un eventual fracaso: "Si al Gobierno le va mal, el esfuerzo lo paga la gente. Nadie garantiza que el peronismo vuelva solo por eso".

"¿Quién dijo que si a Milei le va mal, le va a ir bien al peronismo?", sumó. La frase no solo refleja un diagnóstico sobre el momento político nacional, sino también una crítica hacia sectores del PJ que, según él, apuestan al desgaste del gobierno libertario sin una propuesta clara.

El exgobernador defendió la continuidad del trabajo territorial y técnico del espacio, y destacó que la bancada de Hacemos Santa Fe presentó más de 400 proyectos legislativos, 70 de ellos de ley. A su vez anunció que el trabajo continuará con encuentros regionales y un gran plenario en Rosario antes de fin de año. Tras su discurso, los participantes se dividieron en mesas temáticas para debatir sobre gestión, territorio y propuestas de futuro.

Ya en cancha ¿qué sigue?

El encuentro en Santa Fe capital es solo el primer paso de una hoja de ruta que continuará con instancias regionales y un nuevo plenario previsto para noviembre en Rosario. Con territorialidad, gestión y estructura, el perottismo busca instalarse como alternativa dentro —o fuera— del PJ.

Mientras el oficialismo provincial avanza con la reforma constitucional y Milei impone su agenda nacional, Perotti reaparece con una advertencia política: "Así como el pueblo los puso, el pueblo los saca. Es cuestión de tiempo", dijo.

El cierre de listas se acerca y el PJ santafesino aún no tiene definidos ni liderazgos ni estrategias. El perottismo busca condiciones para disputar el primer lugar en la boleta. Si no las consigue, puede generar una fractura. Octubre marcará no solo el resultado electoral nacional, sino también la correlación de fuerzas dentro del justicialismo provincial.

image Omar Perotti dejó un mensaje potente.

