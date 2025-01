Elecciones en Santa Fe: Fracasó la unidad del PJ y el perottismo busca hacer pie

"Después del congreso partidario no me dejaron otra alternativa, Cristina", indicó el legislador. Sobre eso, la expresidenta continuó con su anhelo pero Lewandowski justificó su decisión: "No puedo estar diciendo que hay que renovar el peronismo en Santa Fe y a la hora de las definiciones hacer lo mismo de siempre".

Cristina, reiterativa, por cierto, buscaba llegar a un acuerdo con el rosarino, pero no pudo convencerlo. No obstante, el senador le aclaró: "Quedate tranquila que vamos a hacer lo mejor. Además, no tenemos que traerte estos problemas a vos. Los quilombos de Santa Fe los tenemos que arreglar los peronistas de la provincia".

CFK logró entenderlo pero las expectativas desde el sector del peronismo se marchitaron de manera repentina.

image.png Una llamada que cambió el paradigma.

En base a ello, Lewandowski este jueves terminó de cerrar la incertidumbre y comunicó que irá por fuera, en una lista en la que participará el exdirigente socialista, Rubén Giustiniani, y todavía resta saber si se incorporará al Movimiento Evita y Ciudad Futura.

Por su parte, Diego Giuliano, con fuerte respaldo de Sergio Massa, aseguró que seguirá el mismo camino. Su nombre fue una de las opciones que sonó para liderar la lista oficial del PJ, pero desde La Cámpora fue vetado y desde ahí surgieron las diferencias.

A su vez, Sukerman también exploraba la alternativa de la lista propia ya que, después de evaluar ofrecimientos al menos de dos sectores diferentes, tendría una decisión tomada.

El planteo del perottismo al PJ

Mientras tanto, el espacio de Perotti, que recordemos que colaboró con los votos para la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y conllevó a esta discusión dentro del PJ, insiste con la idea de pactar con otras tribus justicialistas una estrategia común en la constituyente con un núcleo de coincidencias básicas. Eso incluiría el rechazo a la reelección del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

Este jueves, Juan Manuel Pusineri, secretario de Organización del PJ, y representante del perottismo, presentó un texto dirigido al presidente del justicialismo, Guillermo Cornaglia. Dentro, el exministro de Trabajo provincial explicó su maniobra.

"Esa estrategia brinda la posibilidad de una amplia participación para todos los compañeros que deseen hacerlo, al tiempo que evita los seguros cuestionamientos a una lista solo digitada por un grupo de dirigentes", precisó.

Asumiendo la dificultad de conformar una lista única, el dirigente partidario exigió que "se instrumenten los mecanismos" para tratar la habilitación de varias listas.

Más contenidos de Urgente24

Drones contra el GNL: Tiembla la OTAN porque Turkiye apuntó a Ucrania

El mate y un 2024 agridulce: Mejor afuera que adentro

Atención Vaca Muerta: USA cambia el discurso y se lanza al GNL global

Cristina Kirchner dejó en ridículo a Milei y se hizo viral por una frase precisa

Robert F. Kennedy Jr. al frente de la Salud en la era Trump: Antivacunas y "depredador"