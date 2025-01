Fractura del peronismo en Santa Fe: CFK marca la cancha

En ese sentido, explicó que el planteo de Cristina consiste en que "es un tiempo de renovación generacional del peronismo. Tenemos que llevar una propuesta de unidad, pero que también pueda garantizar futuro".

image.png La presidenta del PJ a nivel nacional se metió en la interna santafesina.

Futuro incierto para un peronismo en crisis

La realidad es que hoy en día parece lejana la unidad del sector de izquierda, principalmente por lo sucedido en el último congreso del PJ provincial que encendió las alarmas de cara a las elecciones de convencionales constituyentes del próximo 13 de abril.

Sin embargo, el intendente de Pérez se comprometió a "trabajar en estos días" para lograr alianzas incluso con aquellos sectores que anunciaron ir por fuera del partido. Es que el tiempo corre, debido a que el cierre de las listas es el 7 de febrero y el panorama se complicara para el peronismo.

Dentro de la mesa de diálogo, Corsalini negó haber hablado sobre su eventual postulación como cabeza de lista para las elecciones de los convencionales que reformarán la Constitución de Santa Fe.

En base a ello, aprovechó para remarcar que lo que debe hacer el sector es "volver hablar de un solo partido", es decir, "recuperar ese mensaje de que cuando el peronismo se pelea se está retroalimentando". Por lo que le presentó a Cristina la intención de que el peronismo vaya unido, con una lista sub 50, con territorialidad, paridad de género y todos los sectores representados.

"Es tiempo de una nueva generación del peronismo. En Santa Fe se va a discutir futuro, por eso tenemos que tener una lista sub50. Al que no le gusta no se tiene que ir, tiene que apoyar como hicimos nosotros en el 2023. Cuántas veces no estuvimos de acuerdo con las candidaturas y sin embargo apoyamos desde nuestro territorio", señaló el dirigente.

