Licitación: Roll over, récord de deuda y sin cambios en el BCRA

Deuda consolidada Tesoro + BCRA



Diciembre 2023

Tesoro u$s 370.664 millones

BCRA u$s 32.092 millones

Total u$s 402.756 millones



Diciembre 2024

Tesoro u$s 466.686 millones

BCRA u$s 9.294 millones

Total u$s 475.980 millones



La deuda consolidada subió en el año u$s 73.224 millones