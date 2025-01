Motosierra en la Iglesia Católica: Chau plata del Estado para obispos y sacerdotes

En concreto, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que busca eliminar las asignaciones estatales destinadas a obispos y sacerdotes. Es decir, propone derogar normativas que garantizan estas remuneraciones, pensiones y jubilaciones especiales para dejarlas sin efecto.

“Dichas leyes tuvieron su origen durante la última dictadura militar y al día de la fecha han quedado desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad”, explicó Brouwer de Koning en su proyecto.

Su iniciativa consta de 5 artículos y establece en el número 1° que "La presente ley tiene por objeto derogar las disposiciones normativas que garantizan asignaciones a favor de integrantes del clero católico en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones".

En ese sentido, en su artículo 2° describe cuáles son las leyes/decretos que deben derogarse. Siendo las siguientes:

21.540

21.950

22.162

22.430

22.950.

Por otro lado, en su artículo 3°, el proyecto de la UCR habla sobre la "Curia Castrense", y allí establece que dejarán de percibir plata del Estado de aprobarse dicho proyecto.

"La Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense, conforme a lo previsto por el decreto 1084/98 y modificatorios, no integrará la nómina salarial del Estado Nacional desde el período presupuestario siguiente a la sanción de la presente ley", reza el texto.

Por último, en su artículo 4° cita: "Las personas beneficiarias de las leyes derogadas por el artículo 2° y las previstas en el artículo 3° se encuentran alcanzadas por el régimen de la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y sus modificatorias".

Qué dicen los decretos vigentes

Los decretos leyes sobre las que se pretende derogar el proyecto presentado por la diputada del radicalismo son los siguientes:

1) El decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

2) El decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

3) El decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

4) El decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

5) El decreto ley 22.950 que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

En ese sentido, la diputada argumentó: "Las prestaciones en cuestión pueden considerarse como privilegios injustificados, debido a su carácter no contributivo y se encuentran en discusión respecto a las críticas sobre la interpretación del Art. 2 de la Constitución Nacional. En este sentido, y en virtud del Artículo 16 de la Constitución Nacional, la neutralidad (no la negación) del Estado frente a las diversas religiones en una sociedad es un fundamento elemental para no crear categorías de personas que vulneren la igualdad ante la ley por razones religiosas en materia previsional y fiscal en general", sentenció.

La motosierra ya funciona

En 2024, las erogaciones de la Secretaría de Culto hacia la Iglesia Católica cayeron nominalmente un 32% y un 79% en términos reales. Según datos del programa “Registro y Sostenimiento de Culto”, el clero recibió $132,3 millones, una disminución significativa respecto a los $194,4 millones percibidos en 2023.

Además, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) informó que en seis meses del año (enero, febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre) la Iglesia no recibió fondos estatales.

El proyecto completo a continuación