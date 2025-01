Murió David Lynch, director de 'Terciopelo azul' y creador de 'Twin peaks'

En 1990, revolucionó la televisión estadounidense por episodios con “Twin Peaks”, una serie que creó junto al guionista Mark Frost. Con la acción que surge de la investigación del misterioso asesinato de una chica de secundaria en un pueblo maderero de Washington, el programa semanal de la ABC abordó temas inquietantes y hasta entonces tabú.

Nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana. Su padre era un científico investigador del Departamento de Agricultura y su familia itinerante vivió en los estados de las llanuras, el noroeste del Pacífico y el sudeste antes de establecerse en Alexandria, Virginia, donde Lynch asistió a la escuela secundaria.

Cine

Lynch se centró en la pintura, pero comenzó a incursionar en el cine y dirigió los cortos animados 'Six Men Getting Sick (Six Times)' y 'The Alphabet' (1968).

“La abuela” (1970), una combinación de animación y acción en vivo, se filmó con dinero obtenido de una beca del recién fundado American Film Institute. En 1971, Lynch se mudó a Los Ángeles para estudiar cine en el Conservatorio de Estudios Avanzados de Cine del AFI, con sede en la antigua mansión Doheny en Beverly Hills.

'Eraserhead' fue estrenada por la distribuidora independiente Libra Films International en 1977. La inquietante película en blanco y negro seguía el descenso psicológico de su torpe héroe Henry Spencer después del nacimiento de su monstruosamente malformado bebé.

Un espectador entusiasta de una función de medianoche en el Teatro Nuart de Los Ángeles fue Stuart Cornfeld, productor de Brooksfilms, de Mel Brooks. Instó a Brooks a contratar a Lynch y, después de ver 'Eraserhead', Brooks le ofreció trabajo al director.

Para su proyecto, Lynch se hizo cargo de la historia de John Merrick, cuya sensacional historia de vida ya había inspirado la exitosa obra de Bernard Pomerance de 1977. La versión cinematográfica de “El hombre elefante” fue una iniciativa completamente nueva, coescrita por Lynch y protagonizada por un John Hurt muy maquillado como el sensible Merrick, Anthony Hopkins como el cirujano del Hospital de Londres que se convirtió en su tutor, y la esposa de Brooks, Anne Bancroft, como una simpática estrella de teatro del West End.

“El hombre elefante” se convirtió en un éxito de taquilla y crítica; Lynch recibió nominaciones al Oscar como mejor director y mejor guion adaptado, y la película también recibió una nominación a mejor película. El triunfo condujo a un acuerdo de varias películas con Dino Di Laurentis, entre ella 'Terciopelo azul'.

'Mulholland Drive' es, por su parte, una oscura y satírica crítica de las costumbres de Hollywood, en la historia de una joven actriz (Naomi Watts) cuya relación con una desconocida amnésica (Laura Elena Harring) se convierte en una historia de manipulación, traición y suicidio. Lynch fue nominada al Oscar a la mejor dirección en 2002.

Además de su trabajo en cine y televisión, Lynch expuso sus pinturas a nivel internacional y publicó muchos álbumes de música en solitario y en colaboración.

Devoto de la meditación trascendental desde la década de 1970, creó su Fundación David Lynch para promover la práctica oriental y reclutó a estrellas como Paul McCartney, Ringo Starr y Donovan para conciertos para recaudar fondos.

A pesar de los persistentes rumores de nuevos proyectos de cine y televisión después de que “Twin Peaks” llegara a su fin en 2017, Lynch se centró en hacer videos musicales y componer música con colaboradores como la cantante Christa Bell. Ofreció su nombre a la Escuela de Posgrado David Lynch de Artes Cinematográficas de la Universidad Maharishi y a una línea de granos de café, y diseñó los clubes nocturnos Silence en París y Nueva York.

Lynch se casó cuatro veces. Le sobreviven dos hijas y dos hijos.

