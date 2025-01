Sangría en el PRO: Diego Valenzuela se pasó a La Libertad Avanza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1879894140076617766&partner=&hide_thread=false ALEA IACTA EST — Diego Valenzuela (@dievalen) January 16, 2025

Luego, el presidente Javier Milei le dio la bienvenida, haciéndose eco de una noticia periodística. Patricia Bullrich lo retuiteó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1879904585713885695&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO @dievalen a La Libertad Avanza para continuar yendo hasta el fondo con las ideas de la libertad...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/DegAclKy2h — Javier Milei (@JMilei) January 16, 2025

Cabe destacar que Diego Valenzuela aspira a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, algo que admitió en septiembre pasado durante una entrevista con LACA Stream.

“Lo que me obsesiona es dar vuelta la historia en la provincia de Buenos Aires”, admitió entonces sobre sus aspiraciones al futuro, tras cumplir 12 años frente al municipio de Tres de Febrero.

Urgente24 había destacado en esa oportunidad que de esa manera, Diego Valenzuela admitió su proyecto hacia el año 2027, posiblemente impulsado por el tejido libertario que intenta adentrarse en una zona de alta complejidad, con demanda de estructura política para poder hacer pie.

Versiones periodísticas indican que el pase a LLA será anunciado este jueves (16/01) con una foto que se sacará Valenzuela con Sebastián Pareja, el armador libertario en la provincia de Buenos Aires, en la que firmará el traslado del partido amarillo al violeta.

Ayer, el intendente de Tres de Febrero había estado en la oficina del Secretario de Hacienda y compartió una imagen en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1879538191096836496&partner=&hide_thread=false Entras a la oficina del secretario de hacienda del ministerio de economía y, de una manera muy didáctica, te recuerdan que la prioridad es el déficit cero! pic.twitter.com/hfWQTf7NLU — Diego Valenzuela (@dievalen) January 15, 2025

Ramiro Egüen también se pasó a La Libertad Avanza

En las últimas horas también se conoció que el intendente de 25 de Mayo Ramiro Egüen “dio el salto político” para sumarse a las filas de La Libertad Avanza.

Egüen llegó al cargo representando al GEN, y tras imponerse en la interna de Juntos por el Cambio compitió y venció al kirchnerismo.

En declaraciones a Ámbito, Egüen confirmó la información que anoche había sido dada a conocer por Alejandro Speroni, el subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación y armador libertario en la Séptima sección electoral. “Me sumé por convicción. No es que me ofrecieron algo a cambio. El toma y daca se terminó, hay un nuevo paradigma en la política nacional, una nueva forma de hacer política. Se dio un cambio cultural”, explicó.

El alcalde contó que adoptó la decisión tras conversar con todos los espacios políticos con los que llegó a la intendencia, como Juntos por el Cambio e independientes. "Hice una recorrida local y no encontré a nadie que me diga que este no era el camino. Quizá esto sirve para que otros atrás nuestro puedan seguir y encontrar la luz al final del túnel".

"Comenzamos con charlas política, surgió esta posibilidad y desembarcamos en las fuerzas libertarias tras reunirme con Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia", relató.

