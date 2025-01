Jorge Macri activó el plan Defensa del Territorio PRO

Resultaría correcto coordinar acciones entre CABA y el Conurbano, y lo que Jorge Macri le está diciendo a Kicillof es que no demore más. Pero políticamente le resulta complicadísimo al gobernador cuando debería trascender la política.

Pero lo más importante que dijo Jorge Macri, según Urgente24, fue algo así como:

El PRO es el PRO y ellos son La Libertad Avanza. Somos distintos. Yo respeto muchísimo al presidente Milei y deseo que le vaya bien pero no está mal que compitamos, el PRO vs. La Libertad Avanza, en elecciones democráticas, y ver qué tiene cada uno para aportar. El PRO es el PRO y ellos son La Libertad Avanza. Somos distintos. Yo respeto muchísimo al presidente Milei y deseo que le vaya bien pero no está mal que compitamos, el PRO vs. La Libertad Avanza, en elecciones democráticas, y ver qué tiene cada uno para aportar.

Jorge Macri ha comprendido que no hay negociación posible con La Libertad Avanza en el territorio capitalino, y decidió dar la batalla en las urnas. Por un lado, él levantó el perfil; luego, exhibirá lo que considera son sus logros (por ejemplo, reestructuración del Gobierno porteño con un ahorro de más de $13.000 millones).

CABA es el gran territorio del PRO y le toca a Jorge Macri defenderlo, aún cuando él sabe que Mauricio Macri no quiere participar del año electoral.

Esto viene a cuento de que Santiago Caputo, quien ha visitado en varias ocasiones el country club Cumelen (Villa la Angostura, Neuquén), volvió a hacerlo estando Mauricio Macri en el mismo complejo residencial, y esto provocó rumores, de los que se hizo eco la web La Politica Online, para afirmar que la negociación "terminó mal".

¿Hubo negociación? Muchos dicen que ni se vieron. El 'Mago del Kremlin' fue, tal como acostumba, a la casa de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Nación, y amiga personal del parafuncionario.

Santiago Caputo no cree que haya mucho para hablar con Macri porque -según evidencias-, el propio PRO está distanciándose de su cofundador, que parece confundido con la estrategia a seguir ante Javier Milei, algo que todo indica ya no le sucede a Jorge Macri, quien se decidió por las urnas en CABA como herramienta para dirimir conflictos.

Además, Santiago Caputo sabe que tanto Karina Milei como Patricia Bullrich prefieren -pensando en 2027- competir abiertamente con el PRO en CABA. Luego ¿tendría el PRO en CABA una estrategia diferente a PBA?

En ese caso habría que especular con la fragmentación del PRO, tal como ya sucedió con la UCR. Además, la fuga desde el PRO a La Libertad Avanza no se detiene.

