Acindar, Bridgestone y Los Grobo y una crisis que aplasta el relato de Javier Milei

La empresa calificó 2025 como un año "difícil" y aseguró avanzará con "medidas de reducción de costos, incluyendo reducciones de personal en sus operaciones corporativas, de ventas y de manufactura en toda América".

Mientras, el combativo sindicato del neumático acusó a la firma de querer avanzar con 290 despidos de manera "fraudulenta".

sutna.jpg

Seis meses atrás, había aplicado una "liberación de tareas" de una semana a 1.550 trabajadores de su planta de Llavallol luego de alegar disminución de las exportaciones. Tras el pedido del PPC, desvinculó a 450 personas.

A la falta de ventas al exterior, ahora se suman la flexibilización de importaciones y la caída fuerte de la participación en el mercado interno. En noviembre, la Secretaría de Comercio derogó normas de importación de neumáticos que exigían requisitos extra aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el fin de facilitar la transacción.

Los Grobo

Las agrícolas Los Grobo y Agrofina están envueltas en una situación financiera difícil. En las últimas horas la empresa comunicó que no podrá cumplir deudas bancarias por US$30 millones con un grupo de acreedores entre los que se destacan los bancos Galicia, Santander, HSBC, Bapro, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial. Y hay pánico entre sus clientes.

La firma que fundó la familia Grobocopatel actualmente tiene a Gustavo Grobocopatel como propietario del 10% y a Victoria Capital Partners como accionista mayoritaria con el 90% restante.

Según la compañía, se trata de una "situación de liquidez transitoria", pero en los últimos meses la caída de los precios internacionales, problemas climáticos y las retenciones que aún sostiene el Gobierno son la cuestión de fondo que afecta al agronegocio.

grupo-los-grobo-website.jpg

Acindar trabaja al 50%

El gigante del acero Acindar, de ArcelorMittal, adelantó en diciembre el parate de verano en la planta de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Fue la tercera vez en un año que la acerífera tomó medidas para absorber el impacto de la caída del consumo.

En gran parte, la paralización de ventas fue consecuencia del freno de Javier Milei a la obra pública. En 2025 se suma el aumento de las importaciones de China, que amenazan la competitividad de la producción local del metal.

Actualmente esta siderúrgica, una de las principales del país que está ubicada en Santa Fe, trabaja al 50%. La empresa terminó 2024 con la mitad de la producción que había generado en 2023: de 1,2 millones de toneladas pasó a un total de 600 mil.

Según un informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), es una situación generalizada de la industria metalúrgica que acumuló un desplome del 12,1% en todo 2024.

image.png

Conflicto con la UOM

Así como para Bridgestone, en Acindar el conflicto con el gremio sigue al rojo vivo, por lo que tras la marcha atrás que dio al dejar sin efecto la sanción a 65 trabajadores que participaron de una asamblea, los trabajadores nucleados en la UOM se mantienen en estado de alerta.

Silvio Acosta, de la comisión interna de UOM Villa Constitución, explicó a 'Gestión Sindical', que todo se produjo por la realización de una asamblea que buscaba abrir la discusión paritaria. Pero las medidas sindicales hicieron lo suyo.

"La empresa tiró para atrás la medida de suspensiones por una asamblea que se hizo para discutir una paritaria que la rama 21 todavía no cerró. La fabrica se paró y se llegó a un acuerdo con una empresa. Pero hay una caída muy grande de la producción de acero, el promedio anual es de un 1.2 millón de toneladas y hoy estamos en 600 mil. Así terminó 2024 y así vamos a seguir este año, es lo que se proyecta, no hay indicios de que se levante ante la falta de obra pública ni la paralización de la obra privada", precisó el dirigente.

Acosta también, habló de un factor clave y que la firma sacó a la luz en la discusión gremial: la importación. "Es algo que juega, la importación del acero brasilero y el chino. La empresa achica gastos para enfrentar la ola importadora y con esa lógica tratan de ir y recortar las conquistas y derechos que tenemos, por eso se produjo el choque. Nosotros, desde las seccionales, definimos que no va a haber ningún despido, eso no lo vamos a discutir, y vamos a dar pelea. Y también vamos a discutir paritarias: seguimos con sueldos congelados, hace cuatro meses que no tenemos sueldos con una inflación que sigue avanzando".

El delegado hizo foco en las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, que permitieron este escenario que se prevé de conflicto permanente:

Vemos que esto va a continuar porque sino se modifica la matriz productiva del Gobierno lo único que va a tener desarrollo es Vaca Muerta o la minería, y así no va a levantar la producción. Por lo cual, entramos en un año de conflicto. Las empresas van a decir que sobra gente y empezarán con los despidos. Insisto: eso no lo vamos a permitir Vemos que esto va a continuar porque sino se modifica la matriz productiva del Gobierno lo único que va a tener desarrollo es Vaca Muerta o la minería, y así no va a levantar la producción. Por lo cual, entramos en un año de conflicto. Las empresas van a decir que sobra gente y empezarán con los despidos. Insisto: eso no lo vamos a permitir

Otras noticias de Urgente24

En pleno combate del fuego en Epuyén y Bariloche, hay focos intencionales en El Bolsón y Las Golondrinas

Incendio en Epuyén: Las imágenes del fuego que mantiene a la comunidad sumida en la preocupación

El difícil cumpleaños de Ricardo Darín: 68 años y el adiós a su hermana Alejandra

Mercado Pago y el descuento impresionante que todos están aprovechando