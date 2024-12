LLA teme por su año fiscal 2025 y niega crisis del campo: "Empresas a reinventarse"

La web Bichos de Campo ya lo había anticipado: "Los números no cierran para muchos productores agropecuarios. Con los márgenes cada vez más ajustados, la tablita de Excel que hacen cada año muestra números rojos incluso para quienes siembran soja en zona núcleo, algo que no debería fallar. Los precios de los insumos, las retenciones, los arrendamientos y los precios internacionales, son algunos de los elementos que juegan en contra de la rentabilidad de los productores agrícolas." Para el gobierno de LLA (La Libertad Avanza) no es una crisis del campo sino de algunas empresas. Javier Milei se quedó sin Impuesto PAIS, no admitirá discutir las retenciones.