BCRA en alerta: Personas humanas compraron más de US$2.400 millones

Junio dejó una señal lago preocupante para el mercado cambiario y para el Banco Central (BCRA): más de un millón de personas compraron dólares billete en el mercado oficial, por un total de US$ 2.416 millones, mientras que apenas 544.000 individuos se desprendieron de sus divisas por apenas US$ 396 millones. La diferencia neta roza los US$ 2.000 millones y marca el mayor drenaje de moneda extranjera por parte de personas humanas desde la corrida post-PASO de 2019 y los picos de 2020.