Polémica con Leandro Paredes (Boca): La Liga Profesional y Miguel Ángel Russo

Más de 300 respuestas y 100 citados generó esta publicación. Juan D´Aquila, de AZZ de Flavio Azzaro, respondió: "No dan más de mamaderas", resumiento un poco muchos de los comentarios.

Hasta Pablo Ferreira, conductor de SportsCenter de ESPN mencionó que de ninguna manera este gol se le puede adjudicar al volante del seleccionado Albiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LigaAFA/status/1957232643298480504&partner=&hide_thread=false Primer gol de Leo Paredes en su vuelta pic.twitter.com/yDMGLdRqEB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 18, 2025

Por otro lado, Paredes también tuvo declaraciones que no hay que dejar pasar.

"Me sentí mucho mejor con un apoyo, teniéndolo ahí a Rodri (Battaglia) todo el tiempo cerca", dijo el volante una vez finalizado el encuentro.

En el partido ante Racing, Paredes fue el único 5 y no lo dejó pasar: "estaba muy solo en el medio", había dicho en aquella ocasión.

¿Habrá en el fondo un mensaje a Miguel Ángel Russo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1957284768145432981&partner=&hide_thread=false Leandro #Paredes en zona mixta:



"Me sentí mucho mejor con un apoyo, teniéndolo ahí a Rodri (#Battaglia) todo el tiempo cerca, así que feliz".pic.twitter.com/kXpm6Fu5UF — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2025

Luego de 12 partidos, Boca Juniors volvió a lograr una victoria, siendo la primera en el nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo.

Fue 3 a 0 y con un buen rendimiento, sobre todo en el primer tiempo.

Con el resultado de ayer 17 de agosto, el Xeneize se ubicó en el tercer lugar de la tabla anual, lo que a falta de 11 fechas, lo mete parcialmente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En cuanto a su posición de la zona A, los de Russo aún no se pueden meter entre los mejores 8 y deberán seguir en la senda del triunfo para poder pasar a la siguiente instancia. No hay que dejar pasar que aún falta más de la mitad de la competencia.

En la próxima fecha, el club de la Ribera recibirá a Banfield el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 en la Bombonera.

Será un encuentro importante para determinar si el partido ante los mendocinos fue un punto de inflexión o simplemente fue una insinuación en medio de la crisis futbolística que vive Boca.

