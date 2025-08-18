urgente24
Polémica con Leandro Paredes (Boca): La Liga Profesional y Miguel Ángel Russo

Polémica con Leandro Paredes, Boca Juniors y la Liga Profesional. Ojo con las declaraciones del campeón del mundo. ¿Palito a Miguel Ángel Russo?

18 de agosto de 2025 - 09:31
Leandro Paredes y Boca

El Xeneize necesitaba este triunfo como el agua y el campeón del mundo con la Selección Argentina fue protagonista en uno de los goles. Además, hizo declaraciones post partido que dejan mucha tela para cortar.

Leandro Paredes, Miguel Ángel Russo y la Liga Profesional

Al igual que con Ángel Di María, la Liga Profesional quiere aprovechar a toda costa el regreso de Leandro Paredes a la Liga Profesional.

El primer tanto de Boca Juniors a Independiente Rivadavia, fue en contra, pero muchos miraron de reojo el tuit de la página de la Liga.

Más de 300 respuestas y 100 citados generó esta publicación. Juan D´Aquila, de AZZ de Flavio Azzaro, respondió: "No dan más de mamaderas", resumiento un poco muchos de los comentarios.

Hasta Pablo Ferreira, conductor de SportsCenter de ESPN mencionó que de ninguna manera este gol se le puede adjudicar al volante del seleccionado Albiceleste.

Por otro lado, Paredes también tuvo declaraciones que no hay que dejar pasar.

"Me sentí mucho mejor con un apoyo, teniéndolo ahí a Rodri (Battaglia) todo el tiempo cerca", dijo el volante una vez finalizado el encuentro.

En el partido ante Racing, Paredes fue el único 5 y no lo dejó pasar: "estaba muy solo en el medio", había dicho en aquella ocasión.

¿Habrá en el fondo un mensaje a Miguel Ángel Russo?

Más de Boca Juniors

Luego de 12 partidos, Boca Juniors volvió a lograr una victoria, siendo la primera en el nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo.

Fue 3 a 0 y con un buen rendimiento, sobre todo en el primer tiempo.

Con el resultado de ayer 17 de agosto, el Xeneize se ubicó en el tercer lugar de la tabla anual, lo que a falta de 11 fechas, lo mete parcialmente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En cuanto a su posición de la zona A, los de Russo aún no se pueden meter entre los mejores 8 y deberán seguir en la senda del triunfo para poder pasar a la siguiente instancia. No hay que dejar pasar que aún falta más de la mitad de la competencia.

En la próxima fecha, el club de la Ribera recibirá a Banfield el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 en la Bombonera.

Será un encuentro importante para determinar si el partido ante los mendocinos fue un punto de inflexión o simplemente fue una insinuación en medio de la crisis futbolística que vive Boca.

