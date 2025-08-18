Polémica con Leandro Paredes (Boca): La Liga Profesional y Miguel Ángel Russo

Boca Juniors volvió al triunfo con un contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Leandro Paredes quedó en el centro de la polémica tras un tuit de la Liga Profesional, y algunos miran de reojo sus declaraciones: ¿un palito para Miguel Ángel Russo?"
El Xeneize necesitaba este triunfo como el agua y el campeón del mundo con la Selección Argentina fue protagonista en uno de los goles. Además, hizo declaraciones post partido que dejan mucha tela para cortar.
Leandro Paredes, Miguel Ángel Russo y la Liga Profesional
Al igual que con Ángel Di María, la Liga Profesional quiere aprovechar a toda costa el regreso de Leandro Paredes a la Liga Profesional.
El primer tanto de Boca Juniors a Independiente Rivadavia, fue en contra, pero muchos miraron de reojo el tuit de la página de la Liga.
"Primer gol de Leo Paredes en su vuelta", publicó la cuenta Liga Profesional de Fútbol y generó mucha repercusión.
Más de 300 respuestas y 100 citados generó esta publicación. Juan D´Aquila, de AZZ de Flavio Azzaro, respondió: "No dan más de mamaderas", resumiento un poco muchos de los comentarios.
Hasta Pablo Ferreira, conductor de SportsCenter de ESPN mencionó que de ninguna manera este gol se le puede adjudicar al volante del seleccionado Albiceleste.
Por otro lado, Paredes también tuvo declaraciones que no hay que dejar pasar.
"Me sentí mucho mejor con un apoyo, teniéndolo ahí a Rodri (Battaglia) todo el tiempo cerca", dijo el volante una vez finalizado el encuentro.
En el partido ante Racing, Paredes fue el único 5 y no lo dejó pasar: "estaba muy solo en el medio", había dicho en aquella ocasión.
¿Habrá en el fondo un mensaje a Miguel Ángel Russo?
Luego de 12 partidos, Boca Juniors volvió a lograr una victoria, siendo la primera en el nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo.
Fue 3 a 0 y con un buen rendimiento, sobre todo en el primer tiempo.
Con el resultado de ayer 17 de agosto, el Xeneize se ubicó en el tercer lugar de la tabla anual, lo que a falta de 11 fechas, lo mete parcialmente en la próxima edición de la Copa Libertadores.
En cuanto a su posición de la zona A, los de Russo aún no se pueden meter entre los mejores 8 y deberán seguir en la senda del triunfo para poder pasar a la siguiente instancia. No hay que dejar pasar que aún falta más de la mitad de la competencia.
En la próxima fecha, el club de la Ribera recibirá a Banfield el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 en la Bombonera.
Será un encuentro importante para determinar si el partido ante los mendocinos fue un punto de inflexión o simplemente fue una insinuación en medio de la crisis futbolística que vive Boca.
