Otra vez todo River está hablando de lo que pasó con Miguel Borja

El último gol del delantero en el Millonario, fue ante Platense por la primera jornada del Clausura. El actual, es el peor momento del atacante desde que está en River Plate y por eso mismo recibió los aplausos de la gente, habrá que ver si a partir de esto, su rendimiento comienza a cambiar.

Marcelo Gallardo y la Copa Libertadores

Habrá que ver que es lo que hará Marcelo Gallardo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La ida ante Libertad fue 0 a 0 y el próximo jueves 21 de agosto, el club de Núñez se jugará el pase a los cuartos de final en el estadio Monumental.

El hecho de que Sebastián Driussi haya vuelto como volvió (con dos tantos), podría abrir la posibilidad de que sea titular en dicho encuentro, sacando así al colombiano Borja de la titularidad que venía sosteniendo hasta ayer 17 de agosto.

En estos momentos, el presente en el Clausura es bueno para el Millonario. Está primero en la zona B y además, es el primero de la tabla anual, lo que le daría la clasificación a la próxima edición de la Libertadores.

De igual manera, el gran objetivo para el Millonario estará el próximo jueves cuando se juegue el pase a cuartos de final de Libertadores ante Libertad.

