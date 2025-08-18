River Plate venció 4 a 2 a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con tantos goles convertidos, parecía una situación inmejorable para que Miguel Borja anotara, pero finalmente eso no ocurrió.
VARIOS MOTIVOS
Otra vez todo River está hablando de lo que pasó con Miguel Borja
Otra vez el colombiano Miguel Borja está en el centro de la conversación entre los hinchas de River Plate.
Marcelo Gallardo optó por darle titularidad a Sebastián Driussi y darle apenas 20 minutos en cancha al colombiano. El Colibrí no aprovechó dicha oportunidad y muchos hinchas del Millonario están hablando de él.
River Plate y Miguel Borja
A los 70 minutos del partido entre River y el Tomba, el Muñeco modificó a Sebastián Driussi para poner a Miguel Borja, quien no pudo convertir a pesar de tener algunas situaciones de gol.
Sobre el final del encuentro, el colombiano pidió disculpas de cara al público y estos respondieron con aplausos, ya que al fin y al cabo, si bien el rendimiento de Colibrí no es el mejor, a los hinchas también les conviene que la pólvora deje de estar mojada.
Luego del encuentro, Borja subió la siguiente historia a su Instagram: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. JOSUÉ 1:9".
El último gol del delantero en el Millonario, fue ante Platense por la primera jornada del Clausura. El actual, es el peor momento del atacante desde que está en River Plate y por eso mismo recibió los aplausos de la gente, habrá que ver si a partir de esto, su rendimiento comienza a cambiar.
Marcelo Gallardo y la Copa Libertadores
Habrá que ver que es lo que hará Marcelo Gallardo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
La ida ante Libertad fue 0 a 0 y el próximo jueves 21 de agosto, el club de Núñez se jugará el pase a los cuartos de final en el estadio Monumental.
El hecho de que Sebastián Driussi haya vuelto como volvió (con dos tantos), podría abrir la posibilidad de que sea titular en dicho encuentro, sacando así al colombiano Borja de la titularidad que venía sosteniendo hasta ayer 17 de agosto.
En estos momentos, el presente en el Clausura es bueno para el Millonario. Está primero en la zona B y además, es el primero de la tabla anual, lo que le daría la clasificación a la próxima edición de la Libertadores.
De igual manera, el gran objetivo para el Millonario estará el próximo jueves cuando se juegue el pase a cuartos de final de Libertadores ante Libertad.
+ EN GOLAZO 24
FIFA y la prohibición que golpea a la multipropiedad
Messi volvió con magia: golazo, taco de lujo y victoria para Inter Miami
River 4 - Godoy Cruz 2: show de goles en el Monumental
Independiente (RVA) 0 - Boca 3: apareció el mejor Xeneize de los últimos meses