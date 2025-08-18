Charlotte Caniggia y Alex Caniggia, antes inseparables, dejaron al descubierto una grieta familiar que se volvió imposible de esconder. Marley tuvo que grabar Por el Mundo con ellos por separado, dejando al descubierto frente a las cámaras que la reconciliación no va a ser sencilla y que la relación está más rota que nunca.
"ES MEDIO BOLUDO ÉL"
Máxima tensión en 'Por el Mundo': Marley documentó la crisis de los hermanos Caniggia
Charlotte y Alex Caniggia mostraron su distanciamiento familiar en Por el Mundo con Marley. Los gemelos grabaron por separado y la tensión fue evidente.
Alex y Charlotte Caniggia: De hermanos unidos a rivales en pantalla
Durante años, Charlotte y Alex fueron el epítome de la complicidad fraternal: videollamadas diarias, bromas internas y apoyo incondicional. Pero todo se desmoronó cuando Melody Luz entró en la ecuación familiar. Charlotte lo sintetizó con claridad brutal en Telefe: "El drama fue cuando ella salió a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí. Yo soy team Mariana (Nannis) porque ella siempre dice las verdades".
Según Pía Shaw (A La Barbarossa), cada minuto de grabación juntos era un desafío logístico. "No sabés lo mal que la pasó la producción de Marley. Uno tenía almorzar en un lugar, los productores se repartían. Estamos hablando de dos hermanos que se levantaban a la mañana diciendo ‘hoy cambio el pasaje’". La mediática tensión incluso obligó a Marley a dialogar por separado con cada uno, una estrategia que revela lo insólito del conflicto: un enfrentamiento familiar convertido en espectáculo televisivo.
Durante el viaje en China, la distancia se hizo evidente: Marley observó que "están por acá y no se dan bola. Es increíble". Charlotte no se contuvo: "Es medio boludo. Es medio rencoroso él, igual. Porque yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá, entonces dije ‘le pongo los puntos’, y él se enojó conmigo. Y ya no nos llamamos, ya no es lo mismo. ¡Estoy harta de mi familia! ¡Harta!".
Por su lado, Alex confirmó su distancia: "No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí". Cuando Marley insistió en que compartieran pantalla, Alex se mostró esquivo: "Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora", y abandonó la escena bruscamente. Charlotte lo criticó sin filtros: "Se hace la estrella. Es medio soberbio. Le falta humildad".
Familia de locos: La grieta más profunda de los Caniggia
La disputa, aparte de por parejas o diferencias de personalidad, es un choque de lealtades. Charlotte afirma que Alex cortó la comunicación con su madre y se alineó con su padre, mientras ella sigue firme en "team mamá". La influencer explicó: "Me cansé y salí a bardearla (a Melody). Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar".
Pero el regreso al país fue otro capítulo más de tensión: aterrizaron juntos pero salieron por separado, sin cruzar ni una palabra, ni un gesto. La imagen en el aeropuerto, capturada por RS Fotos, parece ser más que elocuente: la reconciliación parece lejana. Charlotte resumió con crudeza lo que muchos sienten al mirar estas familias mediáticas: "¡Estoy harta de mi familia!".
Más allá del show, la historia de los Caniggia revela que la fama amplifica conflictos que en otras familias podrían resolverse en privado. Acá, cada gesto, cada "me gusta" o comentario en redes sociales se convierte en una declaración pública, y la vida personal se transforma en espectáculo. La pregunta final que queda flotando en el aire es inevitable: ¿podrán alguna vez Alex y Charlotte volver a ser los gemelos inseparables que todos creíamos conocer? Por ahora, parece que la grieta familiar es tan mediática como personal.
