Máxima tensión en 'Por el Mundo': Marley documentó la crisis de los hermanos Caniggia

Familia de locos: La grieta más profunda de los Caniggia

La disputa, aparte de por parejas o diferencias de personalidad, es un choque de lealtades. Charlotte afirma que Alex cortó la comunicación con su madre y se alineó con su padre, mientras ella sigue firme en "team mamá". La influencer explicó: "Me cansé y salí a bardearla (a Melody). Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar".

image El conflicto se profundiza por lealtades cruzadas entre padres e hijos. El regreso al país evidenció la distancia absoluta: ni palabras ni gestos, dejando la reconciliación como algo lejano.

Pero el regreso al país fue otro capítulo más de tensión: aterrizaron juntos pero salieron por separado, sin cruzar ni una palabra, ni un gesto. La imagen en el aeropuerto, capturada por RS Fotos, parece ser más que elocuente: la reconciliación parece lejana. Charlotte resumió con crudeza lo que muchos sienten al mirar estas familias mediáticas: "¡Estoy harta de mi familia!".

image

image

Más allá del show, la historia de los Caniggia revela que la fama amplifica conflictos que en otras familias podrían resolverse en privado. Acá, cada gesto, cada "me gusta" o comentario en redes sociales se convierte en una declaración pública, y la vida personal se transforma en espectáculo. La pregunta final que queda flotando en el aire es inevitable: ¿podrán alguna vez Alex y Charlotte volver a ser los gemelos inseparables que todos creíamos conocer? Por ahora, parece que la grieta familiar es tan mediática como personal.

Embed El próximo viernes no te pierdas el programa con Alex, Charlotte y Marley: ¿Se reconciliarán los hermanos? Mirá #PorElMundo con @marley_ok en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/qEUwj6lYx3 — telefe (@telefe) August 18, 2025

