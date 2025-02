Claudio Caniggia viaja a Inglaterra para negociar a un jugador de River

El mediapunta se reincorporó hace unos días al plantel profesional y fue al banco frente a San Martín de San Juan, en medio de un fuerte interés de un gigante de la Premier League por quedarse con sus servicios para junio próximo.

Según precisó 'La Página Millonaria', River no aceptaría una oferta menor a la cláusula de rescisión, tasada en 30 millones de euros.

image.png Claudio Caniggia se convirtió recientemente en el agente de Ian Subriabre.

El mismo medio indicó que el Villarreal de España es otro de los clubes que posaron sus ojos en el talentoso joven de Núñez. La postura de la dirigencia es clara: solo se va por la cláusula mencionada de USD 30.000.000.

Marcelo Gallardo y los juveniles

Juan Cortese, de TyC Sports, filtró el motivo por el que Marcelo Gallardo no utiliza con regularidad a los juveniles que tiene a disposición.

Según confirmó el histórico periodista que cubre al Millonario, la razón por la que los juveniles de River Plate no tienen tantos minutos en Primera, es que el 'Muñeco' considera que aún no tienen el "comportamiento" de un futbolista de Primera División.

Cabe recordar que el año pasado, el Muñeco ya había hablado acerca de darle la responsabilidad a los chicos. Previo a la vuelta ante Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores dijo: "¿Darle la responsabilidad a dos chicos? De ninguna manera. ¿A un chico de 17 años y otro de 18 recién cumplidos? Conmigo no. No son los salvadores. No lo voy a hacer si no siento que están preparados", refiriéndose a Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.