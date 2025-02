Caso Rodrigo Villagra: Chau Foster Gillett, hola Europa

La realidad es que tanto a River como a Villagra le viene bien esta oferta ya que hay varias complicaciones para que el futbolista siga jugando y no quede colgado. Por un lado no puede ser cedido al exterior porque el club tiene los cupos llenos y por el otro no continuará en River, eso está decidido por el “Millonario”, ya que no cayó bien que el jugador ejecutara la cláusula de recisión, la cual no se realizó por la falta de dinero de Gillett. Este movimiento solo perjudicó al jugador.