Senado: No hubo quorum y se cayó la sesión preparatoria

No ocurrió. LLA y sus aliados juntaron 36 bancas, ante la ausencia en pleno de Unión por la Patria y de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que responden al gobernador Claudio Vidal. Se trata de la dupla que había causado zozobra en el oficialismo cuando llamó a no dar quorum para la votación de la Ley Ómnibus, aunque finalmente votaron afirmativamente en general pero se retiraron del recinto cuando se trató en particular.