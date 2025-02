¿Podría Hayden Mark Davis y su familia ingresar en un programa de testigos protegidos en USA?

-admitió la posesión de US$ 100 millones que no le son propios.

image.png Por el caso de $LIBRA, Argentina ya es el hazmerreir de las redes globales

Este joven especialista en memecoins programó su accionar:

1-estructuró los lanzamientos

2-logrò que Javier Milei fijara un tuit durante horas invitando a invertir en $LIBRA

3-vendió todo cuando la cotización de la memecoin estuvo en la cresta de la ola. Hizo un “rug pull” (tirar de la alfombra y quedarse con las ganancias extraordinarias).

Los Davis, los Bonnie and Clyde del Siglo XXI

Hayden Mark no es un lobo solitario.

Por el contrario, opera junto a otros miembros de su familia en Kelsier Ventures. Hayden Mark es el CEO pero su padre Tom es el presidente, su hermano Gideon el gerente y su hermana Scotlyn la directora creativa.

A ellos se sumaban los “snipers” (francotiradores digitales que compran y venden de manera frenética).

Las autoridades norteamericanas ya saben todo gracias a los primeros testigos que prestaron testimonio en una causa que recién se inicia.

La familia Davis operaba sus estafas desde un bar de pipas árabes donde eran custodiados por una fuerte seguridad privada. Todos sus movimientos quedaron grabados en las billeteras virtuales que ya están en manos de la justicia norteamericana. La familia Davis operaba sus estafas desde un bar de pipas árabes donde eran custodiados por una fuerte seguridad privada. Todos sus movimientos quedaron grabados en las billeteras virtuales que ya están en manos de la justicia norteamericana.

¿Cómo los servicios de inteligencia de Argentina que responden a Santiago Caputo no estaban informados sobre los antecedentes de este impresentable que fue recibido en varias ocasiones en la Casa Rosada?

image.png Hayden Mark Davis: este "pibe" puede poner en jaque al sistema institucional de Argentina

¿A cuánto asciende el botín de la familia de Hayden Mark Davis?

Además de los US$100 millones que el especialista en Token dice que le “custodia” a Argentina, la family se llevó por lo menos tres veces esa cantidad en ganancias.

El dato surge de un informe de la plataforma Arkham, dedicada al rubro de los criptoactivos.

La firma identificó más de mil direcciones de la compañía Kelsier Ventures, dirigida por los Davis, que contendrían una parte de los fondos producidos a partir de la maniobra.

De esa suma, US$ 100 millones estarían almacenados en otras dos monedas digitales: $SOL y $USDC mientras que los US$ 200 millones restantes continuarían dentro de $LIBRA. De esa suma, US$ 100 millones estarían almacenados en otras dos monedas digitales: $SOL y $USDC mientras que los US$ 200 millones restantes continuarían dentro de $LIBRA.

image.png

Las amenazas de muerte en Estados Unidos

Las mortales advertencias le llegaron a Davis desde plataformas virtuales como WhatsApp, Telegram e incluso llamadas telefónicas".

El “empresario” teme por su vida y podría ser acogido por el programa de protección de testigos en el cual los Estados Unidos invierte miles de millones de dólares cada año. El “empresario” teme por su vida y podría ser acogido por el programa de protección de testigos en el cual los Estados Unidos invierte miles de millones de dólares cada año.

El sistema se creó a principio de los años 70 del siglo pasado y ha beneficiado ya a unas 19.000 personas en la Unión.

Se lo desarrolló con la finalidad de proteger a víctimas de grupos mafiosos que podrían tomar graves represalias. Los testigos elegibles deben estar involucrados con el crimen organizado, el tráfico de drogas o delitos federales graves.

Una vez que ingresan al programa, los testigos y sus familiares son reubicados en un lugar conocido únicamente por el Servicio de Alguaciles.

Ese sitio nunca debe ser comunicado al abogado de los beneficiados ni tampoco con al agente judicial que lleva el caso.

image.png

El sistema se encarga de atender 5 problemas de los voluntarios:

1-buscarle al testigo un puesto de trabajo,

2-darle asistencia para encontrar un hogar,

3-proporcionar una ayuda económica inicial para la subsistencia y gastos básicos (un promedio de US$ 60 mil al año),

4-prestación de asesoría psicosocial

5-otorgarles una nueva identidad al testigo y sus familiares

image.png USA mejora las chances de resolver casos gracias a los "testigos protegidos"

También, se les brinda protección las 24 horas del día cuando los testigos se encuentren en un entorno de alto riesgo, especialmente durante los juicios orales y las comparecencias ante la justicia.

La gran mayoría de las personas que forman parte de este programa fueron miembros de agrupaciones criminales o terroristas que testificaron a cambio de reducciones de sentencias o retiro de cargos. La gran mayoría de las personas que forman parte de este programa fueron miembros de agrupaciones criminales o terroristas que testificaron a cambio de reducciones de sentencias o retiro de cargos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1891255615147618699&partner=&hide_thread=false Se le vino la noche al estafador @JMilei

Hayden Mark Davis socio de Milei, lo asocia directamente con la estafa.#MileiEstafador pic.twitter.com/iyIxCxiTu1 — ArrozdeLiz (@APadillaBossio) February 16, 2025

El caso más famoso es, sin dudas, el que inspiró a la película “Buenos muchachos”, protagonizada por Ray Liota.

Hizo referencia a lo sucedido con Henry Hill, integrante del mafioso clan Lucchese en Nueva York.

Pasó dos años como testigo protegido con su esposa e hijos antes de revelar su verdadera identidad.