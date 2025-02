Final de la 1ra. etapa de canje de entre Israel y Hamás

Hamás rechazó las críticas el sábado y describió las ceremonias como una muestra solemne de unidad palestina.

rehenes2.webp Festejos en Tel Aviv, Israel.

A cambio de los rehenes, Israel libera a 602 prisioneros y detenidos palestinos recluidos en sus cárceles en la última etapa de un acuerdo de alto el fuego que se ha mantenido en gran medida.

Sin embargo, las fuerzas israelíes han allanado los hogares ocupados en Ramallah, Hebrón y Belén (Cisjordania) de varios prisioneros palestinos a liberarse.

Los soldados israelíes exigieron que no realizace ningún acto de celebración, según la Oficina de Medios de Comunicación de Prisioneros Palestinos (ASRA).

Las autoridades israelíes han tomado medidas similares durante liberaciones anteriores.

rehenes4.webp Omer Shem Tov.

El inicio de la jornada

Un convoy de la Cruz Roja que transportaba a otros tres rehenes israelíes liberados partió el sábado de una ceremonia en la que militantes enmascarados de Hamas los entregaron en la zona de Nuseirat, en el centro de Gaza, informó un periodista de la AFP.

Eliya Cohen, Omer Shem Tov y Omer Wenkert fueron presentados en el escenario, donde saludaron y sostuvieron certificados de liberación antes de ser entregados a funcionarios de la Cruz Roja.

rehenes6.webp Tal Shoham.

Más temprano ese mismo día, Hamas liberó a los primeros dos de los seis israelíes que debían ser liberados el sábado bajo el frágil acuerdo de alto el fuego que ha puesto en pausa más de 15 meses de combates.

La libertad de los cautivos corona dos días emotivos en Israel, donde la familia de otra rehén, Shiri Bibas, confirmó el sábado la recepción de sus restos.

Bibas y sus dos hijos pequeños se habían convertido en símbolos de la terrible experiencia que sufrieron los rehenes israelíes desde que comenzó la guerra de Gaza.

Militantes palestinos capturaron a decenas de cautivos durante su ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó más de 15 meses de guerra en la Franja de Gaza.

Los militantes escoltaron a Tal Shoham y Avera Mengistu hasta un escenario en Rafah, al sur de Gaza. Shoham tuvo que dirigirse a la multitud, flanqueado por combatientes armados y enmascarados vestidos de negro, antes de que ambos hombres fueran entregados a la Cruz Roja, que los trasladó en un convoy.

Las fuerzas de seguridad israelíes tomaron custodia de los hombres y los devolvieron a su territorio israelí, dijo el ejército.

En la ciudad israelí de Tel Aviv, cientos de personas reunidas en un lugar conocido como "Plaza de los Rehenes" reaccionaron con aplausos, algunos parecieron llorar, mientras veían una transmisión de la liberación.

rehenes3.webp

5 de los 6 cautivos israelíes han sido liberados en Nuseirat y Rafah, en Gaza, y la 3ra. entrega es en la ciudad de Gaza sin ceremonia, a cambio de 602 palestinos detenidos en cárceles israelíes. La familia de la cautiva israelí fallecida Shiri Bibas confirmó que sus restos han sido identificados después de que se descubriera que un cuerpo regresado de Gaza el jueves 20/02 pertenecía a otra persona. Las fuerzas israelíes mataron a 2 niños palestinos, de 12 y 13 años, en Jenin y Hebrón, en Cisjordania ocupada. El Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado la muerte de 48.319 palestinos en la guerra en Gaza. La Oficina de Medios del Gobierno palestino dice que miles de palestinos desaparecidos bajo los escombros están muertos. Al menos 1.139 personas murieron en Israel durante los ataques liderados por Hamás el 07/10/2023 y más de 200 fueron tomadas cautivas.

rehenes7.webp Avera Mengistu.

Palestino

Nael Barghouti, que fue liberado tras pasar más de4 décadas en cautiverio israelí, no sólo es el palestino que lleva más tiempo en prisión, sino, según algunos, el prisionero que lleva más tiempo encarcelado en el mundo. Fue liberado por 1ra. vez como parte de un intercambio en 2011 y arrestado nuevamente en 2014.

Mohammed Dahleh, un abogado de derechos humanos que ha ejercido en los sistemas jurídicos israelí y palestino desde 1993, dice que esto es importante no sólo para Barghouti y su familia, sino para el pueblo palestino en general.

palestino liberado.webp Iman Nafi, esposa del prisionero palestino Nael Barghouti que lleva más tiempo encarcelado [Archivo: Zena al-Tahhan/Al Jazeera]

“Los palestinos ven a los prisioneros como sus héroes y como aquellos que han liderado la lucha nacional durante décadas”, dijo a Al Jazeera desde Jerusalén Oriental ocupada.

“Nael Barghouti es un símbolo de sacrificio y determinación, y el hecho de que sea liberado por segunda vez demuestra a los palestinos qué partido es realmente capaz de sacar a la gente de la cárcel, y esto aumenta la popularidad de Hamás”.

Dahleh señaló que la Organización para la Liberación de Palestina negoció con Israel durante muchos años, pero no logró liberar a los prisioneros.

“Israel tenía este criterio según el cual si un palestino estaba ‘manchado’ con sangre israelí, no podía ser liberado mediante negociaciones políticas”, dijo. “No hay ninguna familia palestina que no tenga un prisionero en detención israelí o que no haya tenido a un miembro en prisión en el pasado o que no se enfrente a esta situación en el futuro”.

