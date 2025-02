Milicia de Hamás canjea 6 israelíes por 602 palestinos pero es incierta la Fase 2

yarden bibas.webp Yarden Bibas (centro) con su hermana Ofri y su padre Eli, poco después de su liberación del cautiverio de Hamas el 1 de febrero de 2025 (Portavoz de las FDI)

En Riad

El ex ministro adjunto de Asuntos Exteriores egipcio, Hussein Haridy, dijo que el plan de Donald Trump de “tomar el control” de la Franja de Gaza tendría graves repercusiones para la lucha nacional palestina por la autodeterminación.

“Es un momento crucial”, dijo Haridy a Al Jazeera desde la capital egipcia, El Cairo.

Si la contrapropuesta árabe para Gaza no es bien recibida por la Administración Trump, podría “cambiar las reglas del juego” para la región.

Haridy afirmó que el gobierno egipcio ha estado trabajando en la contrapropuesta, cuya primera etapa incluye la reconstrucción de Gaza.

“Creo que el plan será bien recibido por los países árabes”, afirmó.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, estuvo en Arabia Saudita, donde los líderes árabes estaban reunidos para discutir sobre Gaza.

Participaron Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania.

Trump insiste en que USA “tome el control” de Gaza y desplace por la fuerza a sus residentes.

bibas.jpg Ariel y Kfir Bibas (Foro de la familia de rehenes).

Israel

Hamás debía entregar el jueves 20/02 los cuerpos de Shiri Bibas y sus 2 hijos, Kfir y Ariel, junto con los restos de un 4to. rehén.

Israel confirmó las identidades de los 2 niños Bibas y del 4to. rehén, Oded Lifshitz.

Pero se informó que el cuerpo rotulado como "Shiri Bibas", quien fue secuestrada junto con sus hijos y su esposo, Yarden, no es el de ella.

Basem Naim, miembro del buró político de Hamás, dijo: “Confirmamos que no está en nuestros valores ni en nuestro interés retener ningún organismo ni incumplir los pactos y acuerdos que firmamos”.

Hamás dijo que investigaría las afirmaciones israelíes y anunciaría los resultados.

La falta de entrega del cuerpo y la entrega pública simulada de los 4 ataúdes provocaron indignación en Israel y una amenaza de represalias de Benjamin Netanyahu.

El autor y columnista israelí Gideon Levy dijo a Al Jazeera que no cree que el error de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam con el cadáver de la rehén Shiri Bibas impida el intercambio de prisioneros y cautivos previsto para el sábado 22/02.

Pero el futuro parece “muy vago porque si depende de Israel, no habrá una 2da. fase, y todo depende de los estadounidenses. Si los estadounidenses se comprometen lo suficiente, habrá otra fase. Si no, no habrá otra fase”.

La venganza

Yaniv Kubovich en Haaretz, de Tel Aviv:

"Ariel, de 4 años, y Kfir Bibas, de 10 meses, fueron "brutalmente asesinados por terroristas" en los primeros días de la guerra en Gaza, dijo el viernes 21/02 el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, rechazando duramente las afirmaciones de que ambos murieron en ataques aéreos de las FDI.

Según la declaración de las FDI, los terroristas mataron a los niños con las manos desnudas, no disparándoles. Después de su muerte, "se llevaron a cabo acciones horribles para encubrir las atrocidades cometidas".

Los hallazgos están respaldados por las autopsias realizadas en el instituto forense nacional de Israel, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, el jueves 20/02, así como por la información de inteligencia recopilada por las FDI, dijo Hagari.

"Su padre, [el rehén recientemente liberado] Yarden Bibas, me miró a los ojos y pidió que todo el mundo supiera y se sorprendiera por la forma en que asesinaron a sus hijos", dijo Hagari.

Después de anunciar el jueves que se había identificado a Lifshitz, el ejército israelí informó durante la noche del viernes que había identificado los cuerpos de Ariel y Kfir Bibas, pero que el tercer cuerpo no era el de Shiri Bibas.

Además, el ejército dijo que el 3er. cuerpo no coincide con el ADN de ninguno de los rehenes restantes. (...)".

bibas3.jpg Un mural de la familia Bibas en Tel Aviv, el 20 de febrero de 2025 (crédito: Chaim Goldberg/Flash90)

2 detenidos

2 israelíes fueron arrestados durante la noche del viernes 21/02 bajo sospecha de estar involucrados en las explosionesen ómnibus vacíos en 2 suburbios de Tel Aviv.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la agencia de seguridad Shin Bet para ser interrogados, aunque un tribunal emitió una orden de confidencialidad sobre más detalles del asunto.

El jueves por la noche, 3 artefactos explosivos estallaron en autobuses en Bat Yam y se encontró otro antes de que detonara en la cercana ciudad de Holon. No se registraron víctimas. El ejército israelí anunció que se trasladarán 3 batallones a Cisjordania como refuerzos.

La policía cree que los dispositivos explosivos, que pesan menos de 5 kilogramos (11 libras), debían detonar el viernes por la mañana y no el jueves por la noche.

En algunos ómnibus se encontraron bolsas con texto escrito en árabe. En una de las bolsas que contenía un artefacto explosivo se leía "ataque" y "Tul Karm".

La Brigada Tul Karm publicó una declaración el jueves 20/02 por la noche después de las explosiones de los ómnibus: "La venganza por los mártires no será olvidada mientras el ocupante permanezca en nuestra tierra ".

Haim Sargrof, comandante de la policía israelí del distrito de Tel Aviv, dijo que los artefactos explosivos tenían temporizadores, muy parecidos a los que se utilizan en Cisjordania.

Sargrof culpó al Shin Bet por el incidente: "Pongamos las cosas en claro... el ejército impide la entrada [de terroristas] a Israel, el Shin Bet trabaja para prevenir ataques y la policía [interviene cuando se producen ataques], y [la policía] trata de encargarse de los sospechosos lo más rápido posible. ¿Cómo sucedió esto? Pregúntenle al Shin Bet".

La 2da. Fase

Diario Haaretz, de Tel Aviv:

"La Administración Trump empieza a mostrarse optimista sobre las posibilidades de implementar con éxito la 2da. etapa del acuerdo, pese a los numerosos problemas por delante.

Que Hamás acelere la liberación de los 6 rehenes vivos indica que ha obtenido algo a cambio:

¿El ingreso a Gaza de casas móviles, tiendas de campaña y maquinaria pesada destinadas a limpiar los escombros?

¿Promesas más amplias sobre las negociaciones?

En Israel, el ministro de Finanzas y referente de la extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel pronto reanudarán operaciones militares a gran escala en Gaza. El ejército se está preparando para esta posibilidad, que incluiría maniobras terrestres de varias divisiones.

Los estadounidenses, en cambio, están hablando seriamente con Netanyahu sobre la transición a la 2da. etapa del acuerdo.

Es muy posible que Netanyahu termine cediendo a la presión de Washington y trate de compensar a Smotrich (a quien no le espera nada bueno si abandona el gobierno) con medidas para intensificar las operaciones militares en Cisjordania. Es muy posible que Netanyahu termine cediendo a la presión de Washington y trate de compensar a Smotrich (a quien no le espera nada bueno si abandona el gobierno) con medidas para intensificar las operaciones militares en Cisjordania.

Si se inicia la 2da. etapa, no será sólo gracias a los estadounidenses. A Netanyahu le importan mucho las encuestas, y todas ellas muestran un amplio apoyo público a la implementación del acuerdo hasta que todos los rehenes, vivos y muertos, hayan regresado a casa.

Por consiguiente, hacer estallar las negociaciones y dejar que los rehenes mueran en los túneles de Gaza probablemente provocaría una respuesta dura en la opinión pública israelí.

Es cierto que Trump es caprichoso y con frecuencia hace declaraciones sobre recomendaciones y planes a medias pero hasta ahora no se ha desviado de su firme apoyo a Israel ni de su relación de simpatía con Netanyahu.

La bomba que Trump lanzó durante la visita de Netanyahu al proponer que los palestinos emigraran "voluntariamente" de Gaza en masa puso eufórica a la coalición gobernante. Para sorpresa de algunos oficiales del ejército, los políticos y funcionarios del gobierno han dicho repetidamente en reuniones que se trata de una oportunidad única para permitir expulsar a los palestinos de Gaza, y que esta oportunidad eclipsa la importancia de salvar hasta el último rehén.

En varios foros recientes, Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, han tratado de acelerar las discusiones en el establishment de la Defensa sobre cómo implementar el "plan Trump" y qué propuestas concretas deberían hacerse para alentar la emigración.

Pero la Procuradora General Militar, Yifat Tomer-Yerushalmi, y la Procuradora General, Gali Baharav-Miara, plantearon objeciones.

Ambas mujeres dijeron que medidas como el fomento de la emigración son delicadas desde el punto de vista del derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar respondió que la emigración es "una cuestión política, no legal" y agregó que está seguro de que Trump no consultó con abogados antes de hacer su propuesta.

Cabe preguntarse si, cuando los oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel empiecen a meterse en problemas por aplicar una política de traslado de población, los políticos seguirán queriendo mantener a los expertos legales fuera del proceso de toma de decisiones."