Hamas teme lo peor y ofrece soltar a todos los rehenes de una

Con ello se completará la primera fase de seis semanas del alto el fuego, que debería terminar el 1 de marzo. La fase indicaba la liberación de 33 rehenes (19 ya fueron liberados, 8 están muertos) a cambio de unos 1.900 presos palestinos durante un periodo de 42 días.

“Hamás temía que el acuerdo no durara hasta el día 42, cuando se suponía que esos 47 prisioneros serían liberados, porque Israel lo haría estallar”.

¿Israel quiere una segunda fase?

Las conversaciones de la segunda fase del acuerdo, que debieron haber comenzado 16 de la primera fase, incluían la liberación de todos los rehenes restantes, incluidos los soldados varones israelitas, un alto el fuego permanente y la retirada completa de los soldados israelíes.

La tercera fase, antes del controvertido plan inmobiliario de Donald Trump en Gaza, contempla el regreso de todos los cadáveres restantes y el inicio de la reconstrucción de Gaza, supervisada por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas.

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza comenzarán la semana que viene tras la llegada de una delegación israelí a Doha.

Benjamin Netanyahu no parece estar muy dispuesto a que se concrete la segunda fase. El ala de extrema derecha de su gobierno se opone firmemente al final de la guerra tras el último canje de rehén por prisioneros ya que, según ellos, deja a Hamas como una fuerza significativa dentro de Gaza.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha exigido que Israel vuelva a combatir una vez termine la primera fase de la tregua. El lunes una reunión de cinco horas del gabinete de seguridad concluyó sin ninguna decisión sobre la Etapa 2 del acuerdo, ya que la delegación israelí viajó a El Cairo para discutir la continuación de la implementación de la Etapa 1.

Este miércoles el primer ministro israelí reemplazó a los jefes del Mossad y del servicio de seguridad Shin Bet, quienes hasta ahora han liderado las negociaciones y frecuentemente han estado en desacuerdo con Netanyahu por su renuencia a avanzar con el alto el fuego, por Ron Dermer, un ministro del gabinete íntimo nacido en Estados Unidos y ex embajador en Washington, para liderar la delegación israelí a las conversaciones.

image.png Ron Dermer ahora lidera la delegación israelí en las negociaciones del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

Ya no queda mucho tiempo antes de que comience la segunda fase el 1 de marzo y hay cuestiones polémicas por resolver. Los términos de la segunda fase, que debe suponer el fin definitivo de la guerra y la liberación de todos los rehenes, deben concluirse antes del 2 de marzo.

Según el acuerdo, las tropas israelíes deben retirarse del corredor de Filadelfia, una zona de protección que discurre a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto, en los primeros ocho días de la segunda fase. El primer ministro israelí se ha negado a hacerlo hasta ahora, subrayando su importancia estratégica.

Al mismo tiempo, Netanyahu exige que la segunda fase incluye el desarme de Hamás y su eliminación como organización, pero no ha sido claro sobre quién lo reemplazaría en la gestión del territorio.

Celebró la propuesta de la declaración de Trump de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y que toda la población palestina, más de 2,2 millones de personas, de alguna manera sea expulsada de su patria.

En una reciente nota de The Washington Post, Ilan Goldenberg, uno de los principales asesores de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, criticó a Netanyahu por obstruir los esfuerzos de USA para el acuerdo sobre rehenes en Gaza.

"Pero además, el comportamiento de Netanyahu fue profundamente problemático, como lo evidencian los relatos de otros miembros del gabinete de guerra; las filtraciones de los negociadores israelíes; su negativa a comprometerse seriamente con un plan del día después ; y su compromiso de mala fe con el presidente Biden".

De cara a la semana que viene, lo único que se sabe es que Netanyahu dijo a los ministros del gabinete durante una reunión reciente que las condiciones de Israel en las próximas negociaciones sobre los términos de la segunda fase del acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes son que el grupo terrorista Hamas se desarme y no tenga presencia en Gaza, y que la Autoridad Palestina sea excluida de la gestión del enclave después de la guerra ,según supo The Times Of Israel.

