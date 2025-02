Donald Trump se enojó: "Volodymyr Zelensky provocó la guerra" y "es un dictador"

El conflicto Rusia / Ucrania lo provocó la Unión Europea promoviendo el golpe de Estado de 2014 pero luego no ingresando a Ucrania ni a la Comunidad Económica ni a la alianza militar OTAN;

En 2021, Donald Trump incrementó la presión sobre la Unión Europea para que suspendiera la compra de gas natural a Rusia porque USA pretendía colocar su GNL del fracking;

En 2022, la Unión Europea + el Partido Demócrata estadounidense (Joe Biden) creyeron que podían demoler en un plazo breve a Vladimir Putin con una ola de sanciones comerciales, y por eso invitaron a Zelensky a ejecutar el choque bélico, quien subestimó la resiliencia rusa.

zelensky biden.webp Volodymyr Zelensky y Joe Biden, su protector.

Trump

En su amenaza más abierta hasta el momento de poner fin a la guerra en términos favorables a Moscú, Trump escribió: “Un dictador sin elecciones, Zelenskyy debería actuar rápido o no le quedará ningún país”.

Agregó que Zelensky, a quien describió como "un comediante modestamente exitoso", había "convencido a los Estados Unidos de América de gastar US$ 350.000 millones para entrar en una guerra que no se podía ganar".

“Esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Tenemos un océano grande y hermoso que nos separa… [Zelensky] se niega a tener elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era manipular a [el expresidente estadounidense Joe] Biden 'como un violín'”, escribió Trump.

Zelensky

El jefe Kiev reaccionó con furia: “Desafortunadamente, el presidente Trump, con todo el respeto que le debemos como líder de una nación a la que respetamos mucho… está viviendo en esta burbuja de desinformación”.

Sus comentarios fueron motivados por la falsa afirmación de Trump el martes de que Kiev había iniciado el conflicto, el más grande en suelo europeo desde la 2da. Guerra Mundial. Esto es contrario al 'relato' ucraniano, que siempre eligió la victimización.

“Nunca debieron haberla iniciado”, dijo Trump, hablando después de que Washington y Moscú acordaron en sus conversaciones bilaterales “sentar las bases para una futura cooperación” para poner fin a la guerra. “Podrían haber llegado a un acuerdo”.

El problema nuevo de Zelensky es que él rechazó la sugerencia de Trump de que se celebren elecciones en Ucrania, después de que el Presidente estadounidense afirmara que su homólogo ucraniano tenía un índice de aprobación del 4%.

Citando una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (parece una broma de mal gusto ¿quién se arriesgaría a que Zelensky lo considere 'traidor a la patria'?), que en febrero informó que el 57%de los ucranianos confiaban en su Presidente, Zelenskyy dijo: “Así que si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, eso no funcionará”.

Pero una encuesta no puede sustituir a las urnas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha buscado durante mucho tiempo un cambio de régimen en Kyiv.

“Hasta ahora, Estados Unidos ha aportado US$ 60.000 millones, a los que se suman US$ 31.500 millones en asistencia financiera”, afirmó. “Eso supone US$ 67.000 millones en armamento y US$ 31.500 millones en apoyo presupuestario directo”.

Kiev ha gastado US$ 320.000 millones en sus esfuerzos bélicos contra Rusia, de los cuales US$ 200.000 millones provienen de asistencia militar internacional, dijo Zelenskyy.

La Unión Europea luce paralizada, estupefacta, atónica con lo que está sucediendo. Pero también es impotente, está debilitada y dividida. Muchos cambios se avecinan.

---------------------

Más contenido de Urgente24

Encuesta Giacobbe: $LIBRA hundió el carril del medio de Javier Milei

Más bajas en el Gobierno: Renunciaron otros 2 funcionarios

Dilema:¿A qué juega Cristina Pérez?