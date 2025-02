Trump y la paz como negocio: Resort en Gaza y tierras raras en Ucrania

image.png Fuente foto: Ok Diario.

Zelenskiy dijo que Estados Unidos había dado a Ucrania 67 mil millones de dólares en armas y 31,5 mil millones de dólares en apoyo presupuestario, y que las demandas estadounidenses de 500 mil millones de dólares en minerales "no son una conversación seria".

Kiev rechazó firmar un acuerdo del equipo de Trump que proponía que Estados Unidos tomara posesión del 50% de los minerales críticos de Ucrania.

Trump dejó en claro su visión sobre ese asunto semanas atrás: “Ucrania aceptaría pagar con metales de tierras raras la ayuda militar. De lo contrario, somos estúpidos. Les dije: tenemos que conseguir algo. No podemos seguir pagando este dinero".

Está previsto que Zelensky este miércoles mantenga conversaciones con el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, a quien lo invitó a preguntar a los ciudadanos ucranianos su visión sobre los planes del mandatario estadounidense y su acercamiento a Vladimir Putin luego de la reunión bilateral entre funcionarios rusos y norteamericanos en Arabia Saudita sin la participación ucraniana.

Zelensky acusó también a Trump de vivir en una burbuja de desinformación rusa luego de que el republicano cuestionara su legitimidad y dijera falsamente que su índice de aprobación popular era sólo del 4%. En realidad el 52% apoya a Zelensky según una encuesta del mes pasado a la que accedió Politico.

Donald Trump sugirió también el martes por la noche que Zelensky era el culpable de la invasión rusa a su país.

"Hoy escuché, 'Oh, bueno, no fuimos invitados'. Bueno, has estado allí durante tres años. Deberías haber terminado, tres años. Nunca debiste haber estado allí. Nunca debiste haber empezado. Debiste haber hecho un trato".

Según Ria Novosti en abril de 2022, cuando Moscú y Kiev estaban a punto de sellar una tregua, Ucrania se retiró abruptamente de las conversaciones de paz en Estambul. Esto ocurrió poco después de que el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, visitara la capital del país. Los funcionarios rusos afirmaron más tarde que fue él quien había instado al gobierno de Zelensky a no firmar ningún acuerdo y a "simplemente seguir luchando".

El enfado de Trump respondió a la decisión del presidente ucraniano de no volar a Riad para conversaciones adicionales con la delegación estadounidense esta semana.

El cruce entre Trump y Zelensky forma parte de la negociaciones de la paz con Rusia. Trump acude a sus características declaraciones polémicas y contradictorias como medio de presión y el ucraniano intenta mantener firmeza en su postura.

Zelensky le remarcó “ somos mucho más fuerte que al comienzo de la invasión”. "Esto garantiza nuestra capacidad de hablar con dignidad, como iguales, con socios, con aliados o no”.

Gaza cómo resort

El proyecto de Trump de convertir a Gaza en la Riviera de Medio Oriente expulsando a palestinos de su tierra y ubicándolos en Jordania y Egipto, algo que equivaldría a una limpieza étnica efectiva (un grave crimen internacional), es incluso más controvertido.

"Estoy comprometido a comprar y poseer Gaza. En cuanto a que nosotros la reconstruyamos, podríamos dársela a otros estados de Oriente Medio para que construyan secciones de ella".

Naturalmente, fue celebrado por el gobierno supremacista del israelí de Benjamin Netanyahu que niega la cultura palestina y se opone a la creación de un estado. “La seguridad de Israel seguirá estando exclusivamente en manos de Israel", ha repetido una y otra vez. Ha insistido también en que no permitirá que la Autoridad Palestina, apoyada por Occidente, gobierne el enclave.

Qatar, el principal mediador del conflicto, y Arabia Saudita ya han aclarado que no ayudarán a aprobar aquel proyecto. Su plan, que no solo se pone a solución dos estados sino también que ignora las realidades de una región devastada por años de conflicto, aceleró las largas discusiones vacilantes sobre cómo debería gobernarse y protegerse Gaza una vez que termine la guerra entre Israel y Hamás.

Egipto afirmó que prepara una propuesta para la reconstrucción del enclave palestino, sin que lo abandonen sus habitantes, y dijo que espera que Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y los ricos países árabes del golfo Pérsico colaboren para su implementación.

Sin embargo, antes de comenzar cualquier reconstrucción, los estados árabes y los palestinos deben acordar un plan para una estructura administrativa que garantice que Hamás no controle la franja. Un factor clave es la seguridad allí. Queda por definir la participación de fuerzas regionales en la seguridad de Gaza, con la posible inclusión de personal de la Autoridad Palestina y refuerzos provenientes de Cisjordania.

En julio de 2024 China logró que un total de 14 facciones palestinas, incluidos los líderes de los grupos rivales Fatah y Hamas, acordaran formar gobierno de unidad nacional interino que gestionará los asuntos palestinos después de la guerra.

