Informe: Ucrania juega en contra de Donald Trump pero Irak es una sorpresa

Según la empresa, el ataque destruyó el techo, dañó el cuadro de distribución cerrado, la unidad de turbina de gas (GTU), así como cables y bastidores de cables, un tanque de agua y destruyó dos transformadores, filtros y el sistema de extinción de incendios de la GTU.

Las reparaciones de la estación podrían impedir su funcionamiento hasta 2 meses, según los expertos del consorcio. Durante los trabajos de restauración, el volumen de petróleo extraído de Kazajstán podría disminuir 30%, según el informe.

El transporte de petróleo a través del oleoducto Tengiz-Novorossiysk se realiza temporalmente mediante un esquema de emergencia, sin pasar por la estación.

Kropotkinskaya2.jpg El oleoducto del Consorcio del Oleoducto del Caspio de Tengiz a Novorossiysk. Foto: Consorcio del Oleoducto del Caspio.

¿Sube o baja el precio del crudo?

Simon Watkins -ex operador de divisas en Credit Lyonnais y en Bank of Montreal, periodista financiero, redactor jefe de Business Monitor International, director de productos de fueloil en Platts y editor gerente global de investigación en Renaissance Capital (en Moscú), autor de 5 libros sobre finanzas, petróleo y operaciones financieras, escribió en OilPrice.com/ Cuidado: Simon Watkins es un optimista acerca de USA en general, y Trump en particular:

## "A diferencia de su primer mandato, la 2da. presidencia de Trump está utilizando activamente la presión económica y geopolítica."

## "Después de todo, de los 14 presidentes diferentes (aparte de Trump) desde 1932, 10 lograron un mayor crecimiento económico anual en USA que Trump, 3 lo hicieron peor y 1 logró la misma tasa del 2,3%. El primer mandato presidencial de Trump también marcó el comienzo del aumento acelerado del poder chino y ruso en antiguos bastiones geopolíticos de USA, sobre todo en Oriente Medio, rico en energía."

## "Como parte de esta estrategia en curso, el equipo de Trump ha estado intensificando una táctica de "doble golpe" para desactivar aún más la amenaza clave a sus objetivos en Medio Oriente -Irán- y en el proceso aumentar la presión económica sobre su única posible superpotencia rival, China."

## "Según los términos del "Acuerdo de Cooperación Integral de 25 Años entre Irán y China", tal como se reveló por primera vez en cualquier parte del mundo en mi artículo del 03/09/2019 sobre el tema y también se detalla en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial, Beijing recibe precios extremadamente preferenciales en las importaciones de petróleo y gas iraníes."

## "(...) las últimas medidas de Washington para cortar esta fuente vital de financiación para Irán y esta fuente crucial de energía barata para China se centran en identificar a los petroleros específicos asociados con esos envíos, incluidos los utilizados en la práctica iraní generalizada de disfrazarse como proveedor haciendo transferencias de barco a barco a petroleros que enarbolan la bandera de otro país. Como también analizo en detalle en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial, esas transferencias de barco a barco han sido habituales en las aguas de Malasia (y en menor medida de Indonesia) y sus alrededores durante años antes de que los buques se dirigieran a los puertos de China."

## "Irán se enorgullecía tanto de estos y otros esfuerzos por burlar las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo que, en diciembre de 2018, en el Foro de Doha, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Zarif, declaró que: “Si hay un arte que hemos perfeccionado en Irán, [que] podemos enseñar a otros a cambio de un precio, es el arte de evadir las sanciones”. Hacia finales de 2020, el propio entonces ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zangeneh, añadió un pequeño detalle a uno de esos métodos probados y fiables: “Lo que exportamos no está a nombre de Irán. Los documentos se cambian una y otra vez, así como [las] especificaciones”."

## "Sin embargo, una fuente legal de alto nivel que trabaja muy de cerca con las agencias estadounidenses involucradas en tales sanciones dijo en exclusiva a OilPrice.com la semana pasada que está en camino una nueva e importante serie de sanciones dirigidas a los elementos clave en estos centros de transferencia de barco a barco. Esto incluiría no solo a los barcos involucrados, sino a sus compañías, propietarios, corredores, financieros y banqueros con cualquier conexión con estas actividades. Aunque el enfoque inicial de tales medidas adicionales estará en el lado malayo de las operaciones, también puede ser que eventualmente se apunte directamente al lado chino, dijo la fuente."

## "La reciente ampliación de las sanciones estadounidenses al principal aliado regional de Irán, Irak, dejó en claro que Estados Unidos puede y va a atacar a los principales centros financieros que China utiliza en sus relaciones con Teherán si Washington cree que Beijing se está excediendo constantemente al desafiar áreas clave de interés estratégico para USA, añadió la fuente."

Petroleo-China.jpg China, clave del petróleo iraní.

La resurrección de Irak

Cyril Widdershoven es un veterano del mercado energético mundial y fundador de la consultora Verocy, especializada en Medio Oriente y Norte de África. Él ex Capgemini Consulting, ex Deloitte Financial Advisory Services; y ex FDA. Dirigió publicaciones tales como 'North Africa Oil and Gas Magazine', 'Middle East Oil Gas Newsletter' y 'Africa Oil Newsletter'.

Interesante un comentario suyo que confirma, en Irak, lo de Irán. Él escribió en Oilprice.com/:

## "Desde la toma de posesión del gobierno de Al Sudani, el panorama ha cambiado drásticamente. Bagdad está trabajando activamente para reducir su dependencia de la energía iraní y establecer un marco financiero más transparente para las inversiones. (...) Sin embargo, bajo presión regional y mundial, Bagdad está reduciendo su dependencia de Teherán y buscando importaciones adicionales de gas de otros socios regionales e internacionales."

## "Las autoridades iraquíes anunciaron que el país adjudicará pronto un contrato para construir una plataforma de importación de GNL, junto con nuevos gasoductos para conectar con la infraestructura existente para alimentar las plantas eléctricas del sur. Las importaciones de GNL se gestionarán a través de una terminal flotante de GNL, según Hamza Abdel-Baqi, director de la South Gas Company. Aunque no se han facilitado detalles oficiales sobre quién suministrará el GNL, los analistas esperan que Qatar LNG desempeñe un papel, ya que Irak ya consideró la posibilidad de utilizar el GNL de Qatar en 2022."

## "El mes pasado, el Ministerio de Electricidad iraquí anunció que Turkmenistán cubriría aproximadamente la mitad de la demanda de las centrales eléctricas iraquíes. El ministerio afirmó que el gobierno está trabajando con el Banco de Comercio de Irak (TBI) para finalizar los procedimientos financieros para asegurar el suministro de gas de Turkmenistán. Si bien los detalles del acuerdo aún no están claros, Turkmenistán e Irak han firmado un acuerdo para suministrar hasta 20 millones de metros cúbicos de gas por día. Actualmente, el 60% de las centrales eléctricas de Irak funcionan con gas."

## "Los analistas advierten que el acuerdo de gas entre Turkmenistán e Irak podría no materializarse, ya que el gas tendría que transitar por Irán, lo que presenta riesgos. Teherán enfrenta sanciones internacionales, inestabilidad política interna y amenazas a la seguridad, que podrían afectar a Irak. Si el acuerdo con Turkmenistán fracasa, la alternativa de Irak probablemente sería Qatar, pero las importaciones de GNL siguen siendo costosas y sólo son viables como una solución a corto plazo."

## "Sigue siendo sorprendente que las importantes reservas de gas de Irak sigan en gran medida sin explotar. Las alianzas geopolíticas y políticas internas han hecho que Irak dependa de las importaciones, lo que limita su influencia regional. Sin embargo, la estrategia actual del gobierno de Al Sudani marca un paso importante hacia la recuperación de parte del poder económico y de los hidrocarburos que alguna vez tuvo el país."

## "Mientras tanto, otro acontecimiento crucial para el futuro de Irak es la mejora de la relación entre el gobierno de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK). Durante el año pasado, Irak se enfrentó a importantes disputas por los ingresos petroleros con la región kurda iraquí, en particular con el gobierno del GRK. (...) El Ministro de Recursos Naturales del GRK dijo recientemente al medio de comunicación kurdo Rudaw que espera que las exportaciones de petróleo kurdo se reanuden antes de marzo. Este avance se produce tras la aprobación por parte del Parlamento iraquí de una enmienda presupuestaria para subvencionar los costes de producción de las compañías petroleras internacionales (IOC) que operan en la región del Kurdistán."

irak basora.webp Campo petrolífero de Nahr Bin Umar, al norte de Basora, Irak, país con gran potencial de gas natural.

