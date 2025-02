Alberto Weretilneck provoca dudas sobre el RIGI de Javier Milei

PRO Unión Republicana,

Según el texto, la eliminación de bonificaciones en Ingresos Brutos "incrementará la presión fiscal en un 40%, afectando gravemente al sector privado y ubicando a la provincia entre las de mayor carga tributaria del país".

weretilneck figueroa.png Alberto Weretilneck (Río Negro), envidioso de Rolo Figueroa (Neuquén), aunque Río Negro tiene otros recursos que el gobernador no desarrolla.

RIGI

El gobernador rionegrino puede decirles a las petroleras que si no perdona a la producción local, mucho menos a la neuquina. El problema es que él está neutralizando beneficios nacionales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un programa del Gobierno argentino para promoción de inversiones al petróleo y gas, minería, energías renovables, forestoindustria, siderurgia, tecnología, infraestructura y turismo, vía:

Exención de impuestos a las exportaciones de consumo.

Exención de tributos a la importación de bienes de capital, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo.

No es sencillo para la Argentina obtener inversiones directas.

Un informe de la consultora Vectorial indicó que en enero / noviembre 2024, la IED (inversiones extranjeras directas) había promediado US$ 71 millones mensuales, por debajo de los US$ 76 millones mensuales de 2023. Pero en diciembre 2024 ocurrió un flujo negativo de US$ 696 millones por repatriaciones en el sector energético, que redujo el volumen anual 2024 a los niveles de 2003: US$ 89 millones en el año.

Vectorial advirtió que “la aprobación del RIGI no ha tenido un impacto significativo en el mercado de cambios”.

Petroleras

En ese contexto, según EconoJournal, Weretilneck anticipó a las petroleras que quiere cobrarles el equivalente al 1% de regalías sobre el precio de venta del crudo que se transportará por el oleoducto Vaca Muerta Sur. No debería suceder en el marco del RIGI.

El oleoducto Vaca Muerta Sur debería comenzarn en Neuquén y concluir en Punta Colorada (Río Negro) para transportar hasta 550.000 barriles por día.

Es una infraestructura sociedad de YPF, PAE, Pluspetrol, Vista y Pampa Energía. Podrían sumarse Chevron y Shell.

Weretilneck argumenta que Río Negro aportará el puerto y la licencia social, pero no percibe renta alguna, mientras que Neuquén cobra 12% de regalías y en algunos proyectos 3% adicional.

¿Y el RIGI? Un tribunal fiscal impediría a Río Negro mantener su reclamo. Por ese motivo Weretilneck apela a que la provincia todavía debe otorgar permisos para el oleoducto. Sin permisos no hay oleoductos, una obra que ya está en marcha.

Si las petroleras ceden a Río Negro, ¿Podrá mantener Neuquén su reclamo a las petroleras de más dinero para infraestructuras?

Todo esto podría convertir al RIGI en un enunciado muy eventual, limitado e inseguro.

