Qué le pasa al cuerpo si no tienes sexo durante meses, según expertos

¿Qué pasa si no tienes relaciones sexuales durante mucho tiempo? ¿Qué le pasa al cuerpo si no tienes sexo durante meses? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener relaciones sexuales? El sexo está relacionado con numerosos beneficios para la salud, sin embargo, estudios muestran que cada vez hay una tendencia mayor a no tener sexo.