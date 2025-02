Le diagnosticaron cáncer de vagina y este fue el primer síntoma: "Me aterrorizaba"

Primer síntoma de cáncer de vagina

El cáncer de vagina puede no provocar síntomas en su etapa inicial, pero en caso de presentarse, pueden incluir sangrado vaginal.

Ese fue el primer síntoma que notó Sarah, una sobreviviente de cáncer de vagina, quien compartió su historia con los CDC.

"Cuando tenía 38 años, comencé a notar que sangraba después del coito. Eso no era normal para mí y debido a una histerectomía previa, había dejado de menstruar", contó Sarah.

Con el tiempo, los síntomas empeoraron.

"Al comienzo, solo era una pequeña cantidad de sangre, pero se hizo más notoria después de unas semanas. Con el tiempo, estaba sangrando bastante durante el día y necesitaba toallas sanitarias", dijo.

El cáncer de vagina puede provocar otros síntomas, pero en el caso de Sarah, solo experimentó el sangrado.

"Además del sangrado inusual, no experimenté otros síntomas, no tuve dolor y, excepto por eso, estaba completamente sana. Sin embargo, el sangrado estaba empeorando y era tan fuera de lo normal que me aterrorizaba", confesó.

"Sabía que algo estaba mal y traté de ir al doctor tan pronto como fue posible", dijo.

Luego de hacer estudios ginecológicos, el diagnóstico final fue cáncer de vagina en estadio 2B. "Nunca pensé que tendría un tumor y mucho menos uno tan grande", comentó Sarah. Y es que, el tumor era del tamaño de un huevo.

¿Cómo prevenir el cáncer de vagina?

Sarah recibió tratamiento y logró vencer el cáncer. No fue fácil, el tratamiento vino con efectos secundarios graves, pero el mensaje ahora es claro: Prevención.

"Mi enfermedad fue causada por un virus, el VPH, cuya infección es prevenible. La vacuna contra el VPH no estuvo disponible para mí, pero ahora está disponible", dijo la sobreviviente. "Tenemos el poder para erradicar los cánceres asociados al VPH en una sola generación con la tecnología actual".

"Mi mensaje para otras mujeres es este: pregúntenle a su médico acerca de las pruebas de Papanicoláu y del VPH. Las pruebas de detección son importantes para identificar cualquier problema temprano, cuando son más tratables. No dejen que el temor, la pena ni la vergüenza impidan que encuentren la ayuda que necesitan. ¡No están solas!", concluyó.

El cáncer de vagina también puede causar otros síntomas como: Flujo anormal, dolor pélvico y cambios en la forma de orinar o defecar.

