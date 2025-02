Durísimo, Alberto Weretilneck, con los incendiarios:"No van a poder caminar"

De manera calma, pero con muestras de estar a punto de llorar, agregó

En algunos casos se logró apagar con la participación de los vecinos, en otros nos desató alguna de las lenguas de fuego que hicieron más daño todavía

Más adelante acotó

Lo que le queremos decir a quienes hicieron esto, a quienes lo justifican, a quienes lo reivindican, que no nos vamos a olvidar, que el sufrimiento de los vecinos, que el sufrimiento y el esfuerzo de los combatientes, que a lo que fue sometido El Bolsón y la provincia de Río Negro, hace que el Estado provincial nunca va a dejar de buscarlos

"Los vamos a seguir buscando y los vamos a llevar a la Justicia, Y si no alcanza con la Justicia, tienen la condena del mundo entero, que no van a poder caminar, y que en su consciencia sepan lo que desataron".

Advertencia del Gobernador

No hay ningún justificativo, ni político, ni reivindicativo, ni social y ninguna característica para cometer la barbaridad que cometieron. No van a poder descansar porque cada noche que pongan su cabeza en la almohada no van a poder dormir de lo que generaron

Maldición del "Maruchito"

En la época en la que se fundaba la provincia, 'El Maruchito' era un chiquito de 11 años. En las caravanas de caballos y de bueyes, era el que les daba comer a los caballos y les daba el pasto. Y en una noche en Aguada Guzmán, tuvo la osadía de agarrar la guitarra del dueño de la caravana y tocó la guitarra. Y el dueño de la caravana lo mató y, 'El Marucho' es uno de las grandes creencias que tenemos los rionegrinos. El que lo mató, cuenta la leyenda, deambuló toda su vida por la línea sur, loco, porque le cayó la maldición.

Deseo del gobernador

Nosotros le deseamos la misma maldición a todos los que hicieron esto, que no puedan transitar en paz por ningún lugar de la provincia, por ningún lugar de la Argentina y, que el castigo divino los persiga por toda su vida

La emoción de Weretilneck en la conferencia se percibe en la ciudad. Minutos antes del mediodía una caravana de autobombas de distintas partes de Rio Negro desfiló por troncal la avenida San Martín. Hacían sonar sus sirenas y y saludaban a los vecinos que les agradecían.

El fuego sigue activo arriba en la montaña, el incendio forestal está controlado en la zona de chacras.

El video de Canal 10 muestra el estado de ánimo de los dos funcionarios

