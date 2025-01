Vaca Muerta presiona y Alberto Weretineck sigue sin respuesta por la Ruta 22

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Weretilneck/status/1826241100400468445&partner=&hide_thread=false LA RUTA 22 NO PUEDE ESPERAR MÁS



Ayer, la Ruta 22 se convirtió en un verdadero caos. Un camión petrolero volcó debido al mal estado de la calzada, y todavía sigue ahí, generando horas de demora para quienes se trasladan por el Alto Valle, ya sea para trabajar, estudiar o… pic.twitter.com/c4Z2f4tx4d — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 21, 2024

Los camiones de Vaca Muerta

En ese contexto, y con el gran movimiento que genera Vaca Muerta, que crece mes a mes, la falta de vías adecuadas y la búsqueda de alternativas llevó a los camiones que transportan arena para el fracking o trabajan en la actividad petrolera a cruzar las localidades Fernández Oro y Cipolletti por el interior de las ciudades.

Ello provocó que los intendentes de ambos municipios decidieran prohibir el tránsito de los vehículos pesados en sus calles, porque dañaban el asfalto y congestionaban aún más el tránsito.

En el caso de Cipolletti, la ordenanza se oficializó en octubre último, pero la de Fernández Oro tardó hasta diciembre en publicarse en el Boletín Oficial de Río Negro. La misma expuso en sus argumentos que la "actividad de explotación hidrocarburifera en la región, particularmente vinculada al yacimiento de Vaca Muerta, ha intensificado el tránsito de camiones y maquinarias de gran porte en el ejido municipal, impactando negativamente en la infraestructura vial". En ese sentido, se menciona un severo deterioro de la carpeta asfáltica y daños en la infraestructura del sistema de riego, puentes y pasos a nivel.

image.png

Al reducirse las vías alternativas para los camiones, en paralelo a una actividad petrolera creciente en Vaca Muerta el "cuello de botella" se hizo más agudo y las presiones salieron más a flote.

Las opciones que se barajaron durante 2024 para la ampliación de la Ruta 22 fueron dos, pero ya inició el 2025 y no hay novedades sobre ninguna de ellas.

Las alternativas (¿muertas?)

La primera alternativa fue la histórica: la realización de las obras con fondos nacionales.

Pero el gobernador también barajó la opción de la "provincialización" de la vía nacional ante el crecimiento del movimiento de los camiones con arena para fracking desde la margen sur del Río Negro, primero por la Ruta 6, y luego por las Rutas 22 y 151, hacia Neuquén.

En efecto, hace unos días atrás Alberto Weretilneck planteó en diálogo con medios de San Antonio Oeste, dos escenarios:

Hemos pedido con el gobernador de Neuquén (Rolando Figueroa) que se provincialice (la Ruta 22). Que nos den las rutas, tanto la 151 como la 22, a las provincias de Río Negro y Neuquén y que nosotros podamos llevar adelante una gestión de esas características Hemos pedido con el gobernador de Neuquén (Rolando Figueroa) que se provincialice (la Ruta 22). Que nos den las rutas, tanto la 151 como la 22, a las provincias de Río Negro y Neuquén y que nosotros podamos llevar adelante una gestión de esas características

La alternativa es sino que "que el gobierno central (de Javier Milei) lleve adelante el mantenimiento y la construcción de las obras".

Claro que la segunda opción parece aún más lejana. En efecto, la prórroga del Presupuesto 2023, a finales de 2024, mostró una vez más la falta de partidas específicas... Claro que la segunda opción parece aún más lejana. En efecto, la prórroga del Presupuesto 2023, a finales de 2024, mostró una vez más la falta de partidas específicas...

"No hemos tenido una respuesta favorable, pero no por eso vamos a dejar de insistir", se sinceró Alberto Weretilneck. Y dijo que el tramo entre Roca y Cipolletti "es nuestro cuello de botella. No solo para el complejo Vaca Muerta, si no también para nuestros vecinos".

"La zona, ante la explosión que va a vivir Vaca Muerta, tiene que sí o sí tener resuelto el tema de la conectividad", precisó el gobernador en San Antonio.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck "La zona, ante la explosión que va a vivir Vaca Muerta, tiene que sí o sí tener resuelto el tema de la conectividad", dijo Alberto Weretilneck.

"Esperemos este año poder resolver este tema. Nos cuesta mucho tener interlocutores válidos a nivel nacional", remarcó Weretilneck no sin cierta resignación.

Respuesta de Vialidad Nacional

En tanto, según publicó el diario 'Río Negro', desde Vialidad Nacional se informó que las obras están neutralizadas en la la sección 2 (Godoy-Cervantes) y 5 (Fernández Oro-Cruce Isla Jordán); la 4 (J.J. Gómez-Fernández Oro) no comenzó nunca y la 3 (Cervantes-J. J. Gómez) fue frenada por el municipio de Roca en su momento por los puentes elevados que se pretendían construir.

"Respecto a lo de la provincialización, no hay nada oficial al respecto, más allá del pedido de la Provincia", se señaló desde Vialidad Nacional.

Otras noticias de Urgente24

Arde Mendoza: 300 despidos petroleros, demoras de YPF y silencio provincial

Nicolás Maduro acusó a Nahuel Gallo de querer atentar contra la vice de Venezuela Delcy Rodríguez

Alejandra, hija no reconocida de Franco Macri, denunció que 398 empresas no entraron en la herencia

Denuncian y piden bozal legal para Lemoine por insultar a Villarruel