"Ficha Limpia va a dormir una siesta eterna en el Senado: José Mayans se va a hacer un pic-nic"

Yo no me fui de La Libertad Avanza, fue Milei quien se corrió de sus propuestas de campaña. Yo no me muevo ni una coma del mandato popular que nos dieron pero el gobierno nacional sí lo hace.