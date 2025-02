Guardiola responsabilizó (de la mala temporada) y pidió la salida de 7 jugadores

Guardiola sigue sin entender que el problema en el Manchester City es él y no los jugadores, su sistema (obsoleto para el futbol de hoy, revolucionario en el pasado) ya no funciona, pero el sigue convencido que los que no rindieron fueron los jugadores (sobre todo con Real Madrid). Ahora responsabilizó a 7 jugadores y le pidió a la dirigencia que los venda.