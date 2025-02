Sergio Palazzo en la batalla de su vida (¿Qué pasó con Kristalina Georgieva?)

Es blanco o negro. Cara o ceca. Tomo Todo o Pierdo Todo. Wikipedia menciona pero no profundiza en lo sucedido en 2008, cuando ocurrió el complot contra Banco Mendoza -que sorprendió a Raúl Moneta en plena disputa con Grupo Clarín, y no pudo / no supo resistir-, Palazzo fue quien logró que el personal de la entidad en ruinas fuese absorbido por el Nación. Esto fue decisivo para su ascenso.