Chrome me come toda la RAM: 8 formas de ahorrar memoria y mejorar el rendimiento

Chrome tiene una herramienta interna que te permite monitorear el uso de memoria y CPU de cada pestaña, extensión y plugin, y así descubrir qué procesos afectan el rendimiento. Para acceder al Administrador de Tareas de Chrome, simplemente presioná Shift + Esc en Windows o Búsqueda + Esc en Chrome OS. Ahí vas a ver cuánto está utilizando cada elemento. Si alguna pestaña o extensión consume demasiados recursos, podés cerrarlas directamente desde este menú.

Desactivá o eliminá extensiones y plugins innecesarios

Las extensiones son una de las principales responsables del alto consumo de memoria en Chrome. Muchas veces tenemos extensiones que no usamos o que incluso están en segundo plano consumiendo recursos. Para gestionarlas, escribí chrome://extensions en la barra de direcciones y desactivá aquellas que no necesites. Si ya no las usás, podés eliminarla por completo. Lo mismo ocurre con los plugins, que son complementos adicionales que agregan funcionalidad a Chrome. Algunos, aunque no los estés usando, siguen activos y consumen memoria. Para gestionarlos, andá a chrome://settings/content y asegurate de tener solo los imprescindibles habilitados.