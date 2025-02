Obvio: Manuel Adorni minimiza el 'criptogate' (e insiste con el "error" de Caputo)

El vocero también aseguró que "los encuentros con los empresarios siempre se dan en el marco de intercambio de opiniones y de visiones", al intentar minimizar las reuniones que Karina Milei, el Presidente y él mismo mantuvieron con los empresarios a cargo de $LIBRA.

Cabe recordar que Adorni participó activamente en encuentros clave vinculados al proyecto impulsado por Hayden Davis y KIP Protocol en Argentina. Según consta en el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, Adorni fue parte del encuentro que Javier Milei y su hermana, Karina Milei, mantuvieron el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador con representantes de KIP Protocol.

Dicho encuentro, registrado formalmente en el Registro de Audiencias Públicas, también contó con la participación de Julian Peh, representante de KIP Protocol, y Mauricio Novelli, cofundador de Tech Forum y organizador de conferencias sobre tecnología y finanzas en América Latina.

Posteriormente, el 30 de enero de 2025, el Presidente Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Mark Davis, el proveedor de la infraestructura tecnológica del proyecto. Aunque el Gobierno aclaró que Davis no mantiene ningún vínculo formal con la administración nacional, su llegada a la reunión habría estado facilitada por algún amigo “oficial”, quien fue señalado como una de las figuras clave para su ingreso.

Otra pregunta fue si hay alguien en el Gobierno que está pidiendo coimas para las reuniones con Javier Milei, tal como había deslizado un empresario del mundo cripto. "No puedo aclarar cosas que son obvias que no pasan en este Gobierno (...) no lo sabemos ni nos consta pero es insultante que nos planteen que hay funcionarios que piden coimas", respondió el portavoz, molesto.

Más allá del show periodístico, si hay algo que somos es gente honesta y honorable Más allá del show periodístico, si hay algo que somos es gente honesta y honorable

También le preguntaron si habrá "guillotina" para algún funcionario por el criptogate. "No hay nadie a quien aplicarle guillotina", dijo Adorni. Más adelante, aseguró: "entiendo que el Presidente no tiene intenciones de hacer ningún cambio en el grupo de asesores".

Respecto a la consulta sobre las declaraciones de Mauricio Macri, que calificó como "hecho grave" al criptogate, y si esto "marca un quiebre absoluto con el PRO, ya que el Gobierno dice que es un hecho menor y mediático", Manuel Adorni minimizó la cuestión otra vez: "lo que dijo estuvo en línea con el comunicado del PRO, entendemos que va en línea con que lo que no esté esclarecido la Justicia investigue. La justicia tiene que investigar y despejar cualquier tipo de dudas".

"No se distancia, plantea ante un hecho puntual una postura. Es la opinión de Macri y del PRO", afirmó.

Otro periodista le consultó sobre la presunta violación del Código de ética de funcionario público, a lo que Manuel Adorni respondió que "eso lo va a determinar la Oficina Anticorrupción, no nosotros. Entendemos que no hubo ninguna actitud que vaya en contra al código de ética (...) fue un hecho menor, una reunión, un tuit..."

"Hay un sector que se dedica a decir cualquier pavada, los que plantean que esto es algo terrible... tantas pavadas, sería interesante que aprueben Ficha Limpia (...) Todo el mundo tiene libertad de decir cualquier cosa pero hay muchos que no tienen el mejor historial para hacer esas declaraciones", añadió respecto a la oposición.

Manuel Adorni y "el error de Santiago Caputo"

Sobre el final de la conferencia, Manuel Adorni fue consultado sobre sus declaraciones sobre Santiago Caputo, luego de que lo mandara a la picadora de carne. " Yo solo hice la descripción de lo que ocurrió", comenzó el vocero.

"Habitualmente, en las entrevistas que el Presidente graba estoy yo presente, porque los que lo rodeamos cuidamos la imagen y sonido para que la puesta salga bien”, expresó Adorni.

"Hubo una interrupción porque Santiago consideró que podría darse alguna confusión entre la atribución de Ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio Presidente, y como tiene la virtud de la exquisitez para que todo salga perfecto, él cortó la entrevista, que yo no estuve de acuerdo y Milei tampoco. Se cortó y no hubo más que eso", abundó.

Según Adorni, "el asesor Caputo decidió cortar la entrevista" ante "un tecnicismo jurídico" que podría generar "confusiones". Sin embargo, Jonatan Viale cuando es interrumpido en el reportaje deja en claro que el corte es porque los dichos de Milei "puede traer quilombos judiciales".

"No hay ningún vínculo roto ni ninguna interna", aseguró Adorni sobre Santiago Caputo.

"Él correctamente entiende que había algo que podría malinterpretarse", insistió, aunque dejó en claro que "fue un error cortar la entrevista".

"Para algún mediocre que dice que armamos las entrevistas, las preguntas no están armadas y nunca se cortó ninguna entrevista", aseguró, aunque para muestra basta un botón...

