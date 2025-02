Milei viaja por novena vez como presidente a USA pero no tiene cita confirmada con Trump

El 5 y 6 de mayo estuvo en Los Ángeles, invitado por el Instituto Milken.

Sobre fines de ese mismo mes viajó hasta San Francisco, para ver a empresarios tecnológicos.

En junio se desplazó hasta Sun Valley tras ser invitado para dar una conferencia.

El 22 de septiembre se hizo presente en Nueva York y tuvo un tercer encuentro con Elon Musk.

A mediados de noviembre de 2024, tras el triunfo de Donald Trump, fue invitado a Mar a Lago, Palm Beach.

El 20 de enero de 2025 fue a Washington por la jura como presidente estadounidense.

image.png "Y viajar... y viajar... y viajar... esa es nuestra regla": el nuevo lema del presidente libertario

Un chiste referido a Donald Trump

Un asesor del presidente norteamericano repasa la agenda semanal con el Jefe de Estado y chequea sus próximas reuniones.

“¿Bilateral con Vladimir Putin por la Guerra de Ucrania?”

“Está ok” dice Trump.

“¿Reunión con Kim Jong Un por los misiles nucleares de Corea del Norte?”.

“Está ok” repite Donald.

“¿Encuentro con Claudia Sheinbaum por los problemas con los carteles de narcos mexicanos?”.

“Está ok”, insiste el magnate.

“¿Visita de Benjamín Netanyahu por la guerra de Medio Oriente?”

“Està ok”, confirma Donald.

“¿Encuentro con Javier Milei, de Argentina?”

"Por favor, no me metan en quilombos" explota el presidente de la súper potencia.