"El escándalo de Libra pega porque muchos ahora dudan que Milei signifique un cambio de régimen"

“Los inversores esperan las señales para ver si las reformas se consolidan o no. Por ejemplo, aún falta reforma tributaria, laboral, coparticipación federal y previsional. Las únicas inversiones que están llegando a la Argentina son las relacionadas con la energía, con el petróleo y el gas de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén”.

“Para esos sectores existe el crédito pero no se trata de segmentos de la economía que generen demasiado mano de obra”.

¿Por qué no crece la economía de Argentina?

Según el consultor: "pasar de una inversión focalizada a la gran inversión es el gran desafío de la Argentina pero faltan las modificaciones apuntadas”.

El conurbano está dividido entre los trabajadores formales y los informales. Los que están en blanco están mejor y ven que sus salarios se van recuperando. Los que estaban en cooperativas o en negro quedaron muy rezagados porque su salario sigue siendo informal, nadie los defiende.

Argentina tiene dos semáforos peligrosos encendidos según Szewach.

"Una de las luces que está en amarillo es el tipo de cambio real, Brasil bajó la cotización del Real un 20%. Además, las tasas de interés no van a bajar porque Donald Trump desde la Casa Blanca no va a impulsar esa modificación. Por último, la soja no vale US$ 500 dólares como hace 20 años. Cotiza por tonelada US$ 200 dólares menos”.

¿Cómo termina la novela con el FMI?

"Con el Fondo Monetario Internacional están negociando cuánto será el monto del préstamo y cuánto tardarían en llegar los dólares que se utilizarían para capitalizar al Banco Central”.

Con respecto al semáforo que está en rojo, insistió:

“Existe una falta de reformas muy esperadas. En un año electoral y con un oficialismo débil en el parlamento es difícil que tengamos grandes novedades".

Finalmente, dejó unas líneas sobre el futuro del justicialismo:

El peronismo debería reinventarse y salir de propuestas como la sustitución de importaciones y el populismo que busca repartir lo que no hay. Es interesante un modelo como el de Juan Schiaretti o Martín Llaryora en Còrdoba. Se trata de una provincia ordenada en lo fiscal y sumamente rica. Podría venir el cambio por ese lado.