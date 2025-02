Enrique Szewach: "el gobierno hizo colchón en diciembre de 2023 al devaluar pero eso desapareció"

El Fondo Monetario pide meta de reservas y equilibrio fiscal. Con eso, te está diciendo lo que quiere: que acumules dólares y que no gastes más de lo que recaudas. Les debemos US$ 12.000 millones para los próximos 3 años. El Fondo Monetario pide meta de reservas y equilibrio fiscal. Con eso, te está diciendo lo que quiere: que acumules dólares y que no gastes más de lo que recaudas. Les debemos US$ 12.000 millones para los próximos 3 años.