Riquelme elige a los mejores de la historia del fútbol

“Pasaron muchas cosas durante mucho tiempo pero he sido un afortunado porque me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito que fue Maradona. Pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande”. Refiriéndose a Messi.

Luego declaró sobre las diferencias entre ambos:

“Diego hacía un show con la pelota que no lo hace nadie ni lo va a poder a hacer nadie. Messi tiene dos cosas que lo van a seguir haciendo el mejor del mundo: le gusta la competencia y le gusta ser el mejor. Es más rápido con la pelota que sin ella. Es mejor que Romario, que tenía adentro del área siempre un tiempo más”.

Riquelme tuvo la fortuna de ser de los pocos jugadores que jugaron con ambos. Con Maradona compartió equipo en Boca en el año 1997, el primero como profesional del actual presidente de Boca. Con Messi siempre compartió el seleccionado argentino con quien disputó el Mundial 2006 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Con estos antecedentes Juan Román Riquelme es más que palabra autorizada para hablar sobre ambos y sobre quienes (en su caso) son los mejores de la historia del fútbol mundial.

