Sebastián Domínguez dijo que Riquelme no se preparó... Quizá él tampoco

image.png

Cada vez que Domínguez tiene un traspié, varios hinchas del Xeneize recuerdan este fragmento defendiendo a su máximo ídolo. Y tiene traspiés seguido...

Han habido ciertas situaciones con Román y el Consejo de Fútbol que expusieron a la dirigencia del Xeneize. Ya sea la demora para negociar por Carlos Palacios (hoy jugador de Boca) o presentar documentación tarde para que los refuerzos jueguen los 16° de la Sudamericana 2024.

¿Sebastián Domínguez si está preparado?

Vélez no para de perder y de hacer 0 goles por partido. Aún así, luego del partido ante el Tomba (donde es cierto que merció algo más), Domínguez declaró: "Estoy con fuerzas, vine a trabajar un tiempo largo. Los procesos se sustentan desde el trabajo, me reuní hoy con la comisión directiva en el vestuario, vinieron a decirme si estaba convencido y no tenían dudas de que el camino es el del partido de hoy, todos coincidimos en que de local era una campaña de siete puntos mínimo. Solo conseguimos uno y estamos muy cerca de realmente empezar a ver los frutos de este mes, porque hace un mes y 10 días que estamos".

image.png

Igualmente hay algunos números que exponen a Domínguez. A continuación algunos ejemplos:

Su Vélez convirtió 0 goles en lo que va del torneo y va último en su zona con un punto.

En lo que lleva de trayectoria como entrenador, ganó 8 de los 36 partidos que dirigió. Empató 12 y perdió 16, cosechando así un 33,3% de efectividad.

El Fortín es el equipo que más goles recibió en su zona.

Hasta el momento, si bien su Tigre ha demostrado alguna intención de juego (en Vélez aún no se percibe con claridad), los números y su actitud no avalan al ex panelista de ESPN como entrenador. Es muy difícil juzgar a un DT por menos de 40 partidos, pero hay cuestiones que exceden lo meramente resultadista que dan a entender que quizá, el ex defensor no esté tan preparado...

