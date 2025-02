'Panelista del Pollo Vignolo': Furia de Sebastián Domínguez que se aferra al cargo

PANELISTADELPOLLOVIGNOLOFURIADESEBASTIANDOMINGUEZQUESEAFERRAALCARGOFOTO1.jpg Sebastián Domínguez aseguró que no renunciará a su cargo como entrenador de Vélez y disparó contra los que lo acusaron de “panelista”.

Sebastián Domínguez aseguró que no va a renunciar a Vélez

El entrenador aseguró que no piensa en renunciar. “No me han planteado nada desde el club. Vine a trabajar sabiendo a dónde llegaba y con qué expectativas. No se han dado los resultados, pero de mi parte no planteo la renuncia bajo ningún punto de vista”, afirmó Sebastián Domínguez, dejando en claro que seguirá al mando del equipo a pesar de la crisis futbolística.