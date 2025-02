Jorge Macri, la seguridad y dos frentes: "Chicanas" de Bullrich y "descontrol" de Kicillof

También se incluyó más obras en comisarías y alcaidías, como la finalización de la Comisaría Comunal 7 en Flores y la ampliación de partidas presupuestarias de más de $10.000 millones para mejorar las instalaciones de las demás dependencias.

“Chicanas” de Bullrich

Con respecto a la fuga de presos, el ministro de seguridad porteño Waldo Wolff tomó la palabra durante los anuncios de Macri y denunció “negligencia o complicidad” por parte de quienes custodiaban a los detenidos.

Luego, hizo una referencia solapada a las críticas que recibió por parte de Patricia Bullrich: “En la Ciudad tenemos 87 posiciones donde se cuidan presos, hacen una tarea titánica, porque no sólo se están bancando los presos, sino que se bancan la chicana de espacios políticos que deberían estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad donde políticamente y judicialmente no les corresponde”.

“Cuando tengo que dirigirme a alguien, lo hago, le digo a quien le quepa el sombrero en la cabeza. Soy porteño y no quiero que haya presos en Caballito porque la ley lo dice. Me gustaría que estén sentadas todas las fuerzas políticas al lado mío en vez de chicanearme porque se escapan presos en Caballito, al lado de los vecinos de Caballito, para que les digan ‘estos presos no corresponden en la ciudad’”, completó.

"Nunca está cortado el diálogo. Yo soy ministro de Seguridad, si tengo que hablar con Bullrich ahora, ayer, mañana, lo hago. Tengo una excelente relación, pero cuando tengo que discutir, discuto. De la única persona que recibo órdenes es de Macri. Los equipos hablamos todos los días como corresponde”, finalizó.

El “descontrol” de Kicillof

A su turno, durante los anuncios de Macri, la vocera del Gobierno porteño Laura Alonso, criticó la gestión de Axel Kicillof: "No vamos a permitir que el descontrol de la Provincia se transforme en un descontrol en la Ciudad".

"Tenemos que lamentar nuevos enfrentamientos en la Provincia. Es inaceptable. Desde Jorge Macri y hasta el ministro (Waldo Wolff) y los 28.000 policías de la Ciudad, todos estamos poniendo el cuerpo para luchar contra el delito", agregó.

"La Ciudad está bajo el control político y policial del jefe de Gobierno y es inaceptable lo que sucede todos los días en la Provincia. Acá hay un equipo de gobierno que se hace cargo con decisión política clara y determinada con recursos y con inversiones que no son biri biri", insistió.

"Acá no hay verso, acá se invierte. Nos importa cada policía íntegro que trabaja y da la vida por la seguridad y el patrimonio de todos los porteños. Lo que sucede del otro lado de la General Paz es inaceptable para toda la ciudad de Buenos Aires", finalizó.

