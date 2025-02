Prepagas: En horas se sabrá que pasará con las cuotas tras el fin de la "triangulación"

Prepagas: Cómo hacer para afiliarme con una enfermedad preexistente

Entonces, si ese aporte va directo a las prepagas, ¿qué impide que se bajen las cuotas?

En el sector, remarcan sin embargo que "con el fin de la triangulación no se terminan los problemas de financiamiento del sistema de salud privado".

En efecto, si bien la consideran una medida "excelente, porque se elimina un peaje innecesario", insisten en que no tendría impacto directo en el costo de las cuotas.

"Lo que sí se podría ver, quizá en los sueldos más altos, es una disminución del dinero de bolsillo, digamos, que antes iba a la obra social entre sus aportes y ahora les va a cubrir más del diferencial que antes pagaban por su prepaga, pero eso no tiene que ver, para la gran mayoría de los afiliados, con las necesidades de financiamiento que tienen hoy las prepagas, empresas que tendrán que aumentar o no según sus situaciones particulares", dijeron desde el sector al matutino 'Clarín'.

Además, las prepagas se quejan:

Es más fácil para el Gobierno decirnos que bajemos las cuotas que generar soluciones para que podamos, sin subir las cuotas, sostener el nivel de servicio Es más fácil para el Gobierno decirnos que bajemos las cuotas que generar soluciones para que podamos, sin subir las cuotas, sostener el nivel de servicio

Y dan como ejemplo los medicamentos de alto costo: "Afiliados que necesitan un medicamento oncológico, para uso fuera de etiqueta (que no se usa para esa afección en particular sino para otra cuya eficacia aún no tiene la evidencia científica plena) que sale 800.000 dólares por año, y no hay apoyo para esa prepaga sino sólo exigencias de que lo cubra".

