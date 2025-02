Tensión en Santa Cruz: Petroleros paran contra YPF y piden que se haga cargo y se vaya

"Más allá de que es una decisión política a nivel nacional, las localidades del norte de Santa Cruz se ven perjudicadas. El impacto es muy grande, y la comunidad debe conocer la realidad de lo que está pasando", expresó, y habló de la falta de claridad en el proceso de retiro de YPF, en la cual la incertidumbre agrava la crisis laboral en la provincia:

El gremio le pegó duro a la actual y a la anterior gestión

image.png El dirigente sindical enfatizó que el objetivo de la medida de fuerza es que YPF finalice su retiro de Santa Cruz. Imagen tomada de El Diario Nuevo Día.

Rafael Güenchenen criticó incluso al ex presidente de la compañía Pablo González por dejar las condiciones para la salida de YPF:

Pero aseguró que "cada día los yacimientos pierden producción. No hay tiempo para discusiones mediáticas".

"No es casualidad que YPF dejó de invertir. No es casualidad que el actual presidente de YPF venga a terminar lo que arrancó en 2016 que es la desinversión y el abandono. Este presidente nos vino a decir que YPF se retiraba de los yacimientos y que se va a dedicar solo a Vaca Muerta. Que no le importa nuestra situación. Es un presidente que lejos está de las políticas con las que se fundó YPF y la industrialización de las provincia s", añadió.

El dirigente expresó que " hace más de un año que estamos esperando que se vaya YPF de Santa Cruz. Tomaron la decisión de irse, las puertas de Ramón Santos están abiertas. No queremos esta YPF que baja equipos, deja desocupación y retiros voluntarios. Hay muchas empresas que quieren venir a Santa Cruz".

Y fue directo al titular de YPF: "(Horacio) Marín, retirate, que sabemos lo que queremos hacer con los yacimientos".

horacio marin.webp Horacio Marín, titular de YPF.

Allí fue cuando, según publicó la 'Agencia OPI Santa Cruz', el secretario general del SIPGER anunció: "Convoco un paro general por tiempo indeterminado para que YPF resuelva, se apure y se vaya de Santa Cruz. No vamos a dejar que nos sigan pisoteando. Se piensan que porque no estamos en Vaca Muerta no vamos a reclamar. Nos querían ver arrodillados y estamos en pie de lucha".

El retiro voluntario y el futuro de los trabajadores

Por su parte, y sobre los retiros voluntarios, el intendente de Caleta Olivia reconoció que muchos petroleros optaron por aceptar la oferta de la empresa, aunque aseguró que el tema debe tratarse con responsabilidad.

"Es una propuesta del empleador en función de los años de servicio, pero cada trabajador tiene derecho a decidir. Hay quienes lo ven como una oportunidad y otros que lo consideran un despido encubierto. Lo importante es que haya transparencia y que no se vulneren derechos", sostuvo.

Carrizo también advirtió que el retiro de YPF debe incluir un plan de reubicación laboral para los trabajadores que optaron por esta alternativa: "Las nuevas operadoras que vengan a Santa Cruz deben garantizar la generación de empleo y dar oportunidades a quienes aceptaron el retiro voluntario", enfatizó.

image.png Cobra fuerza la posibilidad de que las diez áreas en disputa sean revertidas al Estado provincial, a través de la estatal Fomicruz.

Mientras tanto, las negociaciones de salida entre YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC) se encuentran estancadas. E incluso, cobra fuerza la posibilidad de que las diez áreas en disputa sean revertidas al Estado provincial, a través de la estatal Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz), previo a una nueva licitación entre operadoras privadas...

Los intendentes del norte de Santa Cruz trabajan en conjunto

Carrizo confirmó que los intendentes del norte de Santa Cruz han mantenido reuniones con el gobernador Claudio Vidal y los gremios petroleros para analizar el impacto de la salida de YPF.

"Todos coincidimos en lo mismo: garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y hacer cumplir a YPF con todas sus obligaciones antes de irse. No puede haber más desinversión ni improvisaciones", indicó.

"Son muchos años de desinversión y falta de cumplimiento de compromisos. Lo que queremos es que la salida de YPF sea responsable y que no deje problemas sin resolver", explicó.

