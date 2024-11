Guerra Santa Cruz vs. YPF: Se está complicando

"Si la cesión se concreta de manera ordenada, mejor. Pero si no, la empresa tiene decidido forzar un traspaso, dejando de cubrir los costos de los contratos de servicios que hoy están en ‘stand by’ desde el primer cuatrimestre del año, lo que motivó que entre 1500 y 2000 empleados directos e indirectos de YPF estén cobrando un sueldo sin realizar tareas en los campos petroleros."

"Esa realidad tiene fecha de vencimiento: el 01/01/2025 dará de baja los contratos de servicios que no tengan una contraprestación efectiva. Sobre lo que existe un consenso unánime es que, con los costos operativos que tiene hoy YPF, no es rentable seguir perforando pozos nuevos en las áreas santacruceñas porque la mayoría pierde plata."

"Sí se podría, en caso de optimizar la estructura de gastos, realizar trabajos de reparación (workover) y pulling de perforaciones existentes. Pero todo el personal asignado a los equipos de perforación —YPF posee unos cinco en la provincia— debería ser desafectados en los próximos meses."

Y por eso hay conflicto creciente.

Complicado

La web OPI Santa Cruz refleja el choque:

"De acuerdo a fuentes de zona Norte, que han presenciado un fuerte operativo policial y de la Secretaría de Transporte y de la Producción de Santa Cruz han manifestado su asombro, dado que lo que parecía ser un control dirigido a la actividad petrolera, de todas las empresas que circulan con sus vehículos por zona norte, se circunscribió, específicamente, a los que corresponden a YPF, la petrolera estatal que ha decidido abandonar las áreas en esta provincia.

De acuerdo al relato de las personas que hemos podido entrevistar, el operativo se distribuye en las zonas de Pico Truncado, Koluel Kaike y Las Heras y consiste en detener los vehículos de la empresa YPF a los cuales ya tienen debidamente identificados y al conductor le exigen los papeles de rigor y además, un "permiso de ruta" impuesto por la provincia y que este gobierno lanzó para las operadoras. En caso de no tenerlo, las autoridades labran las multas y hasta pueden detener o secuestrar el vehículo.

Una de las personas que nos relató su experiencia el día sábado después de mediodía, señaló que a él lo detuvieron, pero al ver que pertenecía a otra empresa petrolera lo dejaron seguir, en cambio una camioneta Toyota perteneciente a YPF que pasó por el mismo control, tuvo muchos problemas para continuar su viaje."

horacio marin.jpeg ¿Cuál es el resarcimiento que Horacio Marín contempla desde YPF a Santa Cruz?

Resarcimiento

YPF no logró ningún acuerdo con Claudio Vidal, quien le dijo a EconoJournal: “YPF no puede salir así como así. No es tan fácil. Tiene que discutir la remediación de los pasivos ambientales en la provincia. No puede irse de un día para otro”.

¿Cuál es el resarcimiento que Horacio Marín, titular de YPF, tiene contemplado para YPF? (Veterano de la industria por su pasado en Tecpetrol / Techint, es insólito suponer que Marín no tiene previsto un resarcimiento para Santa Cruz. Sería inadmisible).

Hay un marco regulatorio: la Ley Nº3.117 de abril de 2010, para la Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas.

YPF tuvo privilegios en el cumplimiento del texto porque era del Estado Nacional. Santa Cruz tiene acciones en la petrolera e integra su Directorio.

OPI Santa Cruz: "Los montos a erogar en el plan de saneamiento establecen: los primeros 5 años US$ 20 millones por año y el saldo, en el resto del plazo de la concesión, que en el caso de YPF fue de 25 años y no de 10 como marca la ley 3.117."

El Instituto de Energía de Santa Cruz es Autoridad de Aplicación, quien debe remitir los temas ambientales a la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia.

El Artículo 5 establece que las operadoras que no hayan presentado las reservas comprobadas al 31/12/2008 no podrán acceder a ninguna prórroga. Las reservas son 4 veces las del último año de producción que tuvo la operadora.

Condiciones económicas a tener en cuenta:

Cánon de Prórroga.

Canon Extraordinario de Producción.

Compromiso de Inversión en Infraestructura Social.

Canon Mensual por Renta Extraordinaria.

Inversiones en Exploración y Explotación y en Exploración Complementaria.

Canon por Servidumbre.

Tasas Municipales.

Fondo de Fortalecimiento Institucional.

Fondo de Capacitación.

OPI: "El capítulo V es la clave de la prórroga de toda concesión, dado que en sus artículos 7,8, 9 y 10 establece claramente cómo se deben realizar y controlar las inversiones comprometidas. Cabe aclarar que quedan excluidas las inversiones de exploración complementaria y la Remediación de los Pasivos Ambientales."

