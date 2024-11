Hidrovía: En Paraguay están preocupados ante posibles aumentos en las tarifas

En septiembre, los gobiernos de Milei y Santiago Peña resolvieron un conflicto que comenzó en 2023, cuando se llevó el peaje para el tramo Santa Fe - Confluencia a US$ 1,47. Los países acordaron una bonificación del peaje de US$ 1,47 a US$ 0,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) desde febrero de 2023 hasta agosto de 2024.