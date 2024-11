Israel blinda al terrorismo judío: Cese de prisión preventiva para colonos

image.png

En el pasado el gobierno ha argumentado que la detención administrativa es una herramienta que ayuda a mantener a los terroristas peligrosos fuera de las calles y le permite al gobierno detener a los sospechosos sin divulgar información confidencial, aunque los críticos argumentan que la política niega a los prisioneros el debido proceso.

Las detenciones deben ser renovadas por un tribunal militar cada seis meses y los presos palestinos pueden permanecer en prisión durante años en virtud de este mecanismo. Tal medida permite a los fiscales militares impedir que los sospechosos puedan ver las pruebas en su contra.

El jefe del Consejo Regional de Shomron en Cisjordania, Yossi Dagan, calificó la decisión como "un logro para la democracia israelí" y añadió que los derechos humanos de los residentes de Cisjordania "no serán pisoteados". Sin embargo, esos “residentes” viven ilegalmente en asentamientos israelíes en territorios ocupados, según el Derecho Internacional.

Gobierno supremacista

La oposición y organismos de derechos humanos han recriminado el doble rasero de Israel, dónde se refuerzan políticas restrictivas contra palestinos mientras se relajan contra colonos violentos.

El diputado de la oposición Ahmad Tibi calificó a Katz de "ministro de Defensa para el Terrorismo Judío" en respuesta a la decisión según supo Haaretz , mientras que Tag Meir, una organización israelí que lucha contra los crímenes de odio, afirmó que la decisión del ministro permitirá los ataques contra los palestinos, dado que las órdenes están "destinadas a atacar el terrorismo judío... y a los ataques de represalia contra palestinos inocentes".

Algunos sostienen que fomenta la impunidad para los colonos extremistas. La violencia de los colonos se disparó después del ataque de Hamás en el sur el 7 de octubre de 2023. Las autoridades israelíes rara vez arrestan a los perpetradores judíos en este tipo de ataques. Algunos grupos de derechos humanos lamentan que las condenas sean aún más inusuales y que la gran mayoría de los cargos en este tipo de ataques sean retirados.

El pasado fin de semana, decenas de colonos enmascarados incendiaron varios edificios y un coche en la localidad cisjordana de Beit Furik, cerca de Nablus, según las FDI. No ha habido noticias de detenciones, según supo The Times Of Israel.

image.png La violencia de los colonos ha crecido en el último año.

En agosto, miles de colonos judíos irrumpieron la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, lugar sagrado del Islam, con el ministro ultraortodoxos Itamar Ben-Gvir liderando la marcha, pese a que por ley eso está prohibido desde 1967, como reveló Urgente24.

Según The Times Of Israel, el gobierno de Benjamin Netanayhu admitió en julio la apropiación de 12,7 kilómetros cuadrados de tierra en el valle del Jordán. Los datos del grupo indican que es la mayor apropiación autorizada desde los acuerdos de Oslo de 1993, intento de un proceso de paz para solucionar el conflicto histórico palestino-israelí. Este 2024 es el año con más confiscaciones israelíes de tierra en Cisjordania.

Evyatar, en el norte de Cisjordania; Sde Efraim y Givat Assaf, en el centro de Cisjordania; y Heletz y Adorayim, en el sur de Cisjordania. Todos ellos fueron construidos ilegalmente, en su mayoría en tierras privadas palestinas.

Los colonos de aquellos asentamientos, de acuerdo con la ONU, realizaron más de 30 ataques contra aldeas palestinas vecinas en lo que va del año. Estos judíos extremistas, que viven en los territorios ocupados por Israel, son vistos por el mundo como un gran impedimento para la paz entre Israel y los palestinos.

En septiembre una resolución de la Asamblea General de la ONU ordenó a Israel que abandone los territorios palestinos ocupados en el plazo de un año.

El gobierno ha querido separarse de la violencia muchas veces pero al declararlas tierras estatales, facilita que sean arrendadas por israelíes y prohíbe la propiedad privada palestina.

Desde el comienzo de la guerra, los violentos colonos israelíes han atacado sedes de la ONU y camiones, cargados de alimentos y suministros vitales a Gaza, que sufre por la guerra una catástrofe humanitaria. Sus ataques precisos sugieren que los extremistas cuentan con la ayuda de algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Israel y de la Policía para bloquear y destruir los convoyes a Gaza.

El fin del gobierno israelita es anexar Cisjordania: “La misión de mi vida es frustrar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino en el corazón del país. Es la razón por la que entré en la vida pública”, sentenció el ultraderechista Bezalel Smotrich meses atrás.

Smotrich, se mostró muy entusiasmado con al victoria de Trump en USA y dijo que eso brinda a Israel la oportunidad de avanzar en la anexión de asentamientos judíos en Cisjordania.

image.png Ben Gvir y colonos violentos.

"Estábamos a un paso de aplicar la soberanía sobre los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania), y ahora ha llegado el momento de hacerlol Hoy existe un amplio consenso en la coalición (de Gobierno) y en la oposición contra el establecimiento de un Estado palestino que pondría en peligro la existencia del Estado de Israel".

Vale recordar que Israel tomó ilegalmente Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este durante la Guerra de los Seis Días en 1967.

Más contenido de Urgente24

Importaciones: El nuevo auto económico que desembarca en Argentina

Gustavo Petro propone un tribunal de cierre mixto con jueces narcos

Marcelo Longobardi vs. Radio Rivadavia: El conductor contó al aire por qué lo quieren echar

Pobreza en Santa Fe: El impacto de la brecha entre los diferentes sectores sociales