Importaciones: El nuevo auto económico que desembarca en Argentina

Las primeras versiones lanzadas a la venta en Argentina estarán equipadas con un motor 1.6 cadenero que entrega 126 CV asociado a una caja manual de seis velocidades o una automática de seis relaciones. Más adelante, la marca podría incorporar motores más chicos, como las opciones 1.0 de 80 CV o 1.0 turbo de 120 CV.

Por otra parte, el HB20 destaca en su segmento por el nivel de equipamiento en seguridad. Cabe destacar que se trata de un desarrollo para el mercado sudamericano que incluye seis airbags de serie, ESP, asistente de arranque en pendiente, cinturones de seguridad inerciales en las cinco plazas y algunos otros ítems.

Actualmente, Hyundai ofrece el HB20 en tres variantes. Se trata de las Comfort Plus MT, Comfort Plus AT y Platinum Safety, partiendo de los 21.450.000 pesos y llegando a los 27.300.000 pesos.