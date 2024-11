Es la guerra: Sin consenso sobre el rumbo de la economía de Javier Milei

@carod2015: El Carry Trade generó un aumento transitorio en la demanda de pesos. A la vez, la recesión produjo un aumento de ventas de dólares en el Blue. Tampoco hay que ser tan negativo. Las buenas intenciones están (eso es importante), pero se solucionan mal.

@herran_gonzalo: Pero Carlos. Vos recomendabas un plan Bonex. Lo escribiste. Y ahora te parece grave haber devaluado?

@carod2015: Las LECAPS, LEFI, BOPREAL, etc siguen cobrando altas tasas en dolares. La licuadora agarro a otros.

@Farodelibertad_: Quiero leer la propuesta de Carlos Rodríguez para bajar 5 puntos de déficit fiscal en diciembre aprobando leyes en el Congreso con 39 diputados y 6 senadores. Lo más probable es que me trate de troll por pedir que responda esto.

@Elelegido164444: Solo un idiota no se dió cuenta que fue para licuar salarios.

@GiacoDiego: El carry Trade sigue vivito y coleando. Se vendrán más LEFI para limpiar suba de BM y ByM. Las LEFI capitalizan a diario intereses, que son gasto público y déficit del Tesoro no contabilizado. Es la Contabilidad Creativa más grande de la historia. Es mentira que ir hay superávit.

Acá les dejo los números del déficit fiscal que tiene en realidad el Tesoro pero el gobierno oculta mintiendo. Acá están contabilizadas las LECAPs:

Leliqs / LEFIS

@RCachanosky: Las LEFIS entraron en circulación el 24 de julio. El stock aumentó el 41,5% en 4 meses. No termino de entender la diferencia con las LELIQs.

@h4chece: No tienen intereses ni las lecaps tampoco. Saludos Quirno.

@lucasllach: El deudor es el Tesoro, no el BCRA. Y la tasa se paga toda al final.

@HerrouAragon: Tal vez sea que los intereses de las lefis se capitalizan y son del Tesoro. No es patear para adelante los intereses?

@Adolfo_Orioli: Las LELIQs de @LuisCaputoAR. TOTO SIEMPRE INVENTÓ LELIQ. ES ESPECIALISTA EN ESO.

@sergio66848054: La diferencia es que las leliq viajaban al 255% anual y duración 1 dia , hoy la tasa es menor y duración mayor. Estamos mejor que con Massa. Saludos.

@emanuel19000256: no hay diferencia, el M3 no para de subir a contramano de lo que dicen los estatistas marxistas.

@primo82: Vamos a lo importante sirven para ganar plata??

@Polimerasa2: No se respaldan con emision, es dificil entender? Dedicate a un laburo honesto.

@EdlerMises: Se pagan los intereses con superávit y no con emisión que agranda la pelota. Dale Cacha, un poco de honestidad intelectual, sos un tipo capaz.

@RCachanosky: Mi punto es que no hay demanda de pesos no remunerados, sino de activos en pesos remunerados. Dicho en otras palabras, no hubo un ataque de confianza en el peso. Solo el típico arbitraje tasa versus dólar que vimos con Martínez de Hoz, el plan primavera o las LEBACs que saltaron en abril de 2018. Misma película que dudo que tenga un final diferente.

@johngaltargy: La diferencia es que antes te demandaban pases a 1 día con puts y hoy te demandan boncer a más de 1 año sin puts. Si eso no es confianza…

Tipo de cambio

@NieveJuancito: Agarren chatgpt y pregunten: “Que paises del mundo tiene esquemas de tipo de cambio fijo o de crawling peg” y fijense al selecto grupo al que pertenecemos.

@hectorsalas: Los países que utilizan esquemas de tipo de cambio fijo o de crawling peg son variados. En el caso del crawling peg, algunos ejemplos son:

- *Botsuana

- *Honduras

- *Nicaragua

- *Colombia

- *Bolivia

- *Chile

- *México

- *Uruguay

Según Meta AI y el resto no me da los caracteres.

@Acomodocerebros: Me salió igual China, Singapur, Hong Kong, Nicaragua, Emiratos y Árabe Saudita, Dinamarca, Vietnam.

@argypotencia: Agarren chat gpt y pregunten cuantos países bajaron la inflación del 300% a un dígito devaluando, persiguiendo un TCR alto y flotando. Spoiler: Todos los hicieron con anclas nominales.

@Acomodocerebros: Pero lo que hay ahora no es eterno se va a sacar es una transición.

@NieveJuancito: Ok. Ahi opinare diferente. Mientras sigamos con esto voy a aburrirlos repitiendo siempre lo mismo.

@NieveJuancito: En América Latina, países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son ejemplos destacados. Estos países implementaron esquemas de metas de inflación acompañados de flexibilidad cambiaria desde finales de los 90 o inicios de los 2000. Este enfoque permitió reducir la inflación de niveles de dos dígitos a cifras cercanas al 3%-6% en la mayoría de los casos. Por ejemplo:

•Chile pasó de inflaciones superiores al 20% en los 80 a un promedio del 3.4% tras adoptar un régimen de tipo de cambio flotante en 1999.

•Perú logró reducir una hiperinflación severa en los 90, estabilizando su inflación a niveles promedio de 3% a partir de 2002 mediante un sistema flotante con metas inflacionarias.

•Brasil estabilizó su economía tras una crisis inflacionaria a través del Plan Real y el cambio a metas de inflación con tipo de cambio flexible desde 1999.

@lichaausterlitz: Las metas de inflación son para inflaciones moderadas, banco eso que decis igual. Ahora, la estabilización de una alta inflación con ancla cambiaria siempre te aprecia.

@NieveJuancito: si ok. Estoy de acuerdo que apreciacion era algo esperable y deseable. Pero hay niveles, no? Es lo mismo que el TC se haya apreciado desde los 160 de TCRM a 80 es atraso como pasar de 160 a 130, pero son diferentes los niveles. De donde salio el 2%? x 2% y no 0% o 6%?Fuera de joda no se me ocurre nada mas desestabilizador que tener el principal precio de la economia fuera de su equilibrio.

@lichaausterlitz: Crees que no podemos ir hacia un modelo (sin cepo) con un tcr “bajo”? Yo creo que sí y están dispuestos si los drivers para que suceda están. Lo del 2% es para anclar expectativas y tener un menor ritmo de atraso. Tampoco creo que 160 sea de equilibrio.

@GiacoDiego: Es verdad que @JMilei recibió peor herencia historia. Antes, AF había recibido la peor herencia. Cuatro años antes, MM sufría lo mismo; todo verdad. El que próximo que venga después no podrá decir lo mismo; el JAVO está haciendo el trabajo sucio para el próximo que venga a futuro.

