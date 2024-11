El consejo del Kily González sobre Boca que todo futbolista debería escuchar

image.png Boca 1 - Unión 0

A los 5 minutos de juego, recién arrancado, Milton Giménez, que se ganó la titularidad sobre la hora a causa de una llamativa decisión de Fernando Gago con Edinson Cavani, marcó el primer y único tanto del encuentro.

"La clase de jugador que podés llegar a ser": la frase del Kily González sobre el mundo Boca

Post partido, el Kily González dejó una reflexión contundente en conferencia de prensa. Un pensamiento de quien conoce bien a Boca y que sabe que es un examen difícil.

image.png La Bombonera

"Estos partidos, como les dije antes de entrar, te demuestran a futuro la clase de jugador que podés llegar ser. Todo jugador sueña con jugar en la Bombonera ante Boca con su gente, hay que estar preparado para esto", señaló el DT del Tatengue.

"Yo no me voy del plantel que tengo, hay muchos juveniles que han juegado su primer o segundo partido acá. Hemos tenido bajas importantes, que no son excusas. El plantel que tengo es el que tengo y para mí es el mejor. Pero hay momentos que, en una situación que todo el mundo sabe lo que es Boca, que te va a empujar, te va a meter los primeros minutos, hay que estar preparados, hay que ser inteligentes, hay que ser agresivos", añadió.

